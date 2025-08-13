"Los hombres no lloran, facturan": Avance de entrevista de Christian Nodal genera burlas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas horas se dio a conocer el avance de la entrevista que Adela Micha realizó al cantante de música regional mexicana Christian Nodal, y sus declaraciones resultaron tan polémicas que más de una persona se mostró molesta, entre ellas se ubica la influencer Jacqueline Martínez, mejor conocida por quienes siguen las noticias del espectáculo como Chamonic.

Durante la charla con la periodista, el originario de Caborca, Sonora, profundizó en el tema de su expareja Julieta Emilia Cazzuchelli, cuyo nombre artístico es Cazzu, así como en la relación que mantiene con su pequeña hija, Inti: "Yo también estaba en ese entendido. Y para ser bien sincero, ya habíamos terminado seis veces antes. Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación", afirmó.

Por supuesto, las redes sociales de Adela se llenaron de comentarios en contra de Christian, y al parecer no fueron los únicos, pues la creadora de contenido Chamonic publicó varias historias en su Instagram donde dejó claro que consideraba totalmente innecesario que Nodal emitiera su opinión hasta ahora, dado que el podcast en el que Cazzu hizo las revelaciones salió hace prácticamente un año.

"¡Esta entrevista debía ser hace un año, cuando el ataque a su esposa fue masivo! Ahora, ¿qué? Hablar de Belinda y Cazzu siendo hombre, ¿para qué? No entiendo, quiere ser tendencia, seguir facturando, mantenerse en el ojo público. Creo que es buen cantante y no necesitaba esto para vender o seguir en los medios. Hagan de cuenta que es Shakira versión hombre. Los hombres no lloran, los hombres facturan", escribió la influencer.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Nodal no ha emitido ninguna opinión, pero a las 20:00 horas se transmitirá la conversación completa entre el esposo de Ángela Aguilar y la conductora. De hecho, ayer surgió el rumor de que el sonorense no quería que la charla se difundiera, aunque esto todavía no ha sido confirmado por fuentes oficiales. En caso de que suceda, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

