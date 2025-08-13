Mar Contreras y Ninel Conde generan tensión en 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tensión entre los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 en lugar de disminuir va en aumento y así lo demostraron dos de sus integrantes que más diferencias han tenido, se trata de la cantante Ninel Conde y Mar Contreras, mejor identificada por su participación en High School Musical: El Desafío. Aquí en TRIBUNA te contaremos cada uno de los detalles del por qué hay tantas diferencias entre estas dos grandes estrellas.

Para empezar, el problema explotó este pasado martes durante la función de cine, pues aquí fueron expuestos algunos miembros, entre estos El Bombón Asesino, a quien después de esta revelación enfrentó Mar y le llamó "manipuladora". Por supuesto que la acción le molestó muchísimo, al grado que no se quedó con los brazos cruzados y la discusión en realidad parecía que jamás terminaría.

"Se me hace una falta de respeto para mí y para ellas que pienses que son unas tontas, manipulables. No es personal. No pienses que todo gira alrededor tuyo. Ellas hacen lo que ellas quieren", en contraparte la intérprete de Luli Casas del Campo, versión mexicana de Sharpay Evans, le dejó muy claro que no estaba dispuesta a aguantar que le adjudicara palabras que no había dicho: "No pongas palabras en mi boca. Te veo ofendida".

Mar Contreras y Ninel Conde

Al final, cada quien se fue por su lado y Ninel decidió desahogarse con sus compañeras de habitación, pues ella asegura que jamás ha manejado a su antojo a Dalila Polanco, Mariana Botas y Elaine Haro. Por lo pronto, en redes, como ya es frecuente, se dividieron los bandos: unos apoyan a la exintegrante de Rebelde y otros más le dan la completa razón a la única mujer del cuarto Noche.

"Mar victimizándose porque Ninel no la pela, pero ella también juega esa carta, se tira al piso, pero, si no le caes, pues no le caes", afirmó @ClauRa59838636. Pero como en todos lados siempre hay dos bandos: "Ninel es hipócrita y Mar frontal. Si antes no le dijo, es porque no le merecía la pena, pero justo por eso es que Mar va subiendo y Ninel cayendo", recalcó el perfil de X @florflorall.

