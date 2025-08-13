Nana Calistar: Horóscopos para HOY jueves 14 de AGOSTO de 2025; esto tiene el universo para tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya es jueves 14 de agosto y tienes que saber lo que el universo te depara para hoy. Estás en el lugar correcto, pues la poderosa vidente Nana Calistar tiene una predicción especial para ti.

Aries

Como dice nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador: "Amor con amor se paga", pero ojo, porque la traición también se paga con otra traición. Ya no eres el tonto que todos creían que eras, así que deja de darle oportunidades a quien no las merece.

Tauro

Mucho cuidado con esos cambios de actitud, porque se vienen sorpresas que te van a caer como un balde de agua fría. Por esos caprichos tuyos te puedes distanciar de un familiar que quieres mucho. Viene un dinerito extra, pero, por el amor de Dios, no lo gastes a lo tonto.

Géminis

Un amor del pasado quiere regresar, pero solo para volver a darte dolores de cabeza, así que tú sabes, pero si quieres un consejo, es "a otra cosa, mariposa". Mucho cuidado con aquellas personas que se hacen pasar por cercanos, pero solo están para sacarte información.

Cáncer

Cáncer, cuidado con andar de vivo queriendo verle la cara a tu pareja, porque así como tú las haces, también te las pueden hacer; luego te vas a llevar una sorpresa que no te va a gustar nada. Viene un crecimiento importante en puerta, pero tienes que estar listo para eso; hay que prepararse.

Virgo

Es momento de reencontrarse con tu pareja; no dejes que se apague la llama. Estos últimos días parecen dos extraños durmiendo en la misma cama; hay que ponerle ganas al asunto.

Leo

Ay, Leo, tienes que aprender a no andar de lengua suelta; por su propia boca muere el pez. Y a ti te encanta andar hablando. Cuidado con la gente envidiosa, no te rebajes a ellos, nomás están esperando que te enojes para hacerte perder el piso; tú eres más que eso.

Libra

Viene la separación de un familiar. También el cambio de horario del trabajo; eso podría moverte los planes, tienes que estar preparado. Por otra parte, mucho cuidado con el buró de crédito; si tienes pagos pendientes, hazlos, no le andes sacando vueltas.

Escorpión

A veces hablas a lo tonto y eso te cuesta muchas personas de tu círculo. Eso es solo tu culpa y la de nadie más, no andes repartiendo, porque eres muy bueno para tirar la piedra, pero luego escondes la mano.

Sagitario

Deja todo el rencor de lado; lo que ya fue, ya fue. Hay días en los que te sientes como rey del mundo y luego andas llorando por la calle de la amargura; la vida es de altas y bajas; lo importante es cómo navegamos en ella.

Capricornio

Cuida tu salud, porque se vienen cambios que podrían costarte una ida al médico. Recuerda que la salud es antes que nada. En cuestiones de amores, no te sientas mal porque esa persona no quiso quedarse; quien te quiera de verdad va a saber lidiar contigo.

Acuario

No te dejes manipular, porque solo hay gente que quiere sacar provecho de tu brillo. Cuida tu autoestima porque anda por los suelos. Ya deja la flojera, nadie hará lo que tienes que hacer por ti, así que ponte las pilas.

Piscis

Un amor del pasado quiere regresar; te va a volver a mover el tapete, mucho cuidado con eso. Mucho ojo con las cosas que compras, que hoy pueden parecerte una oferta, pero a la larga te van a salir más caras.

