Nominados de 'La Casa de los Famosos México' hoy 13 de agosto: Estalla la polémica

Ciudad de México.- Hace algunos momentos se transmitió la segunda Gala de Nominación en La Casa de los Famosos México y con ello ya se sabe quiénes están en riesgo de abandonar la tercera temporada del reality el próximo domingo 17 de agosto. Si te quieres enterar de todo lo que ocurrió en la transmisión de Canal 5 hoy miércoles 13 de agosto, continúa leyendo esta nota porque TRIBUNA te comparte todos los detalles.

Aunque las primeras semanas no había fuertes pleitos ni muchas controversias, esta semana la polémica estalló primero porque Ninel Conde, Facundo y otros integrantes del cuarto Día explotaron contra Alexis Ayala. Mientras que en la reciente noche de cine, la llamada 'Bombón Asesino' se le fue encima a Mar Contreras tras enterarse que había dicho que tenía algo personal con ella y la acusara de manipular a las chicas dentro de LCDLF México.

Pero por si fuera poco, la tarde de este miércoles, horas antes de la nominación, Facundo decidió romper con sus compañeros de cuarto y les advirtió que prefería jugar solo, pues no quería nominar ni a Alexis, ni a 'El Guana' o Shiky, por lo que era probable que esta noche nominara a alguien de Día. En medio de toda esta controversia, en punto de las 10:00 horas (centro de México), Galilea Montijo arrancó la segunda Gala de Nominación.

La Gala de Nominación inició en la Pre-Gala de Vix, ya que Elaine Haro fue llamada al Confesionario para compartir sus votos antes de arrancar la transmisión en Canal 5. Otra cosa importante que resaltar es que Mariana Botas tuvo la oportunidad de dar tres puntos a una sola persona, ya que se ganó la moneda de la suerte, pero no pudo nominar a una segunda persona.

Así se repartieron los puntos en la segunda nominación

Elaine Haro : Dos puntos a 'El Guana' y uno a Alexis Ayala

: Dos puntos a 'El Guana' y uno a Alexis Ayala Ninel Conde : Dos puntos a Mar Contreras y uno a Alexis Ayala

: Dos puntos a Mar Contreras y uno a Alexis Ayala Mar Contreras : Dos puntos a Mariana Botas y uno a Ninel Conde

: Dos puntos a Mariana Botas y uno a Ninel Conde Aldo de Nigris : Dos puntos a Facundo y uno a Priscila Valverde

: Dos puntos a Facundo y uno a Priscila Valverde Abelito : Dos puntos a Mariana Botas y uno a Ninel Conde

: Dos puntos a Mariana Botas y uno a Ninel Conde Mariana Botas : Tres puntos a Mar Contreras

: Tres puntos a Mar Contreras Facundo : Dos puntos a Aarón Mercury y uno a Alexis Ayala

: Dos puntos a Aarón Mercury y uno a Alexis Ayala Priscila Valverde : Dos puntos a Alexis Ayala y uno a 'El Guana'

: Dos puntos a Alexis Ayala y uno a 'El Guana' 'El Guana' : Dos puntos a Facundo y uno a Shiky

: Dos puntos a Facundo y uno a Shiky Shiky : Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Mar Contreras

: Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Mar Contreras Aarón Mercury : Dos puntos a Facundo y uno a Priscila Valverde

: Dos puntos a Facundo y uno a Priscila Valverde Dalílah Polanco : Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Mar Contreras

: Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Mar Contreras Alexis Ayala: Dos puntos a Facundo y uno a Ninel Conde

¿Quiénes están nominados en La Casa de los Famosos México?

Después de la intensa y polémica jornada de nominación, hace algunos momentos la conductora del reality anunció quiénes son los participantes que se encuentran en riesgo en la tercera semana. Se trata de Facundo, Alexis Ayala, Ninel Conde, Mariana Botas, 'El Guana' y Mar Contreras, por lo que si quieres salvar a alguno de ellos, ya está disponible el sitio oficial de LCDLF México para que votes.

Fuente: Tribuna del Yaqui