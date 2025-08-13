Pati Chapoy arremete contra el libro de Cazzu en 'Ventaneando', mostrando su desaprobación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La visita de la famosa cantante argentina a México, Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida en el entorno artístico como Cazzu, destapó muchas controversias que todavía no han podido ser olvidadas por los fans. Lamentablemente, a pesar del inmenso apoyo que recibió tras su llegada al país, también fue objeto de críticas, y ahora la estelar del programa de espectáculos Ventaneando, Pati Chapoy, arremetió contra la celebridad.

La molestia proviene de que, el pasado 12 de agosto, como ya se sabe, la madre de Inti realizó una conferencia de prensa para tratar exclusivamente el tema de su libro titulado Perreo, una revolución, en donde asistieron diversos medios de comunicación, pero curiosamente faltó el transmitido por TV Azteca a través del canal Azteca Uno, pues les prohibieron la entrada. Claro que dicha decisión causó el enojo de Chapoy.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo si fue una orden de la exnovia de Christian Nodal, aunque se dice que la intérprete de Con Otra y la misma editorial consideraron que era lo mejor. A pesar de que todavía es una incógnita para los conductores de Ventaneando, consideran que fue un error de estrategia, al menos así lo hicieron saber a través de su emisión de este miércoles 13 de agosto.

Libro de Cazzu

El asunto es que los presentadores no se metieron con el actuar de Cazzu; en su lugar, se pusieron a opinar sobre la obra de la joven: "Ilusamente, la editorial dice que Cazzu tiene tal importancia personal en los medios que no quieren eso", manifestó Pati. Por su parte, también dijeron algo con lo que ciertos espectadores estuvieron en desacuerdo: "¿Por qué la gente querría comprar un libro de Cazzu?, ni que fuera una literata".

Precisamente, este miércoles 13 de agosto saldrá una entrevista de Christian Nodal con la periodista mexicana Adela Micha, que está siendo toda una revolución en redes sociales, pues, basándose en los avances, es un hecho que mencionará a Julieta y Belinda, lo que no gustó para nada a sus fieles seguidores, porque la gran mayoría lo considera totalmente innecesario a este punto de la historia.

