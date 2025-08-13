Polémica en 'La Casa de los Famosos México': Adrián Di Monte da su versión sobre presunto fraude

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Adrián Di Monte rompió el silencio tras la controversia generada por sus declaraciones en el programa 'Cuéntamelo Ya', donde algunos interpretaron que había insinuado un presunto fraude durante su participación en 'La Casa de los Famosos México'. El actor desmintió tajantemente esta versión y explicó el verdadero sentido de sus palabras.

"Yo nunca dije que fue fraude. Yo dije que, a la hora de estar adentro del carrusel, sí fue confuso para mí dar vueltas y vueltas y vueltas, y que salgo y dicen: "Regrésate". Pero no, o sea, yo nunca he dicho que es fraude ni que no es fraude, o sea, no digo nada al respecto, simplemente me dijeron: "'Sal', pues yo salgo", expresó en entrevista para Todo para la mujer.

Adrián Di Monte aclara polémica

Créditos: Internet

El intérprete reconoció que su paso por el reality de 'TelevisaUnivision' no estuvo exento de tensiones, sobre todo durante los primeros días. "La primera semana fue muy… digamos, polémica, difícil, porque todos se posicionaron detrás de mí, menos Mar, que no puedo decir todos porque Mar Contreras fue siempre muy congruente".

Según Di Monte, esta situación se debió a que varios participantes siguieron la corriente de comentarios y percepciones que se habían formado fuera del programa. "Cuando se ponen todos detrás de mí, yo creo que hasta los que no votaron por mí igual dijeron: 'Bueno, pues ya me formo en el carrito de los tacos, uno más, qué va a hacer, ¿no? Ya este güey está hundido, pues vamos a darle con todo'".

Adrián Di Monte exintegrante de 'La Casa de los Famosos México'

Créditos: Internet

A pesar de las dificultades iniciales, el actor pensó que podría avanzar más en la competencia. "Yo juraba que me iba a quedar, o sea, todos juramos que me iba a quedar. Yo creo que justo ahora es cuando iba a empezar todo, ya que el cuarto Noche estaba consolidado, porque hasta que no llegó al Cuarto Noche oficialmente, ya como que me querían los dos bandos".

En cuanto a la dinámica interna, Adrián Di Monte reveló que las decisiones estratégicas no provenían de quien muchos pensaban. "Mira, las estrategias ahí las mueve Facundo, no Ninel. O sea, Ninel básicamente dijo: 'Voy a agarrar como el séquito de las niñas', o sea, de Elaine, de Mariana, de Priscila. Está dividido ese cuarto, o sea, hay dos bandos: está Facundo y está Shiky. Y después están las niñas".

Con estas declaraciones, Adrián Di Monte dejó claro que su salida de 'La Casa de los Famosos México' no estuvo relacionada con ningún fraude, y que sus comentarios previos fueron malinterpretados. Su paso por el reality estuvo marcado por alianzas, divisiones y estrategias que definieron el rumbo del juego.

Fuente: Tribuna/Agencia México