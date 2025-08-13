Rocío Sánchez Azuara deja el horario estelar en TV Azteca, ¿victoria de 'LCDLF México'?

Comparta este art��culo

Ciudad de México.- Una muy mala noticia para la conductora de televisión mexicana, Rocío Sánchez Azuara, pues como te informamos en TRIBUNA, el pasado 3 de agosto de 2025 se estrenó el nuevo programa de la comunicadora que recibió el título de Tu Historia Como La Mía. El tema central del concepto es contar historias tanto de éxitos como de desafíos que enfrentaron las celebridades.

Sin embargo, el verdadero reto para TV Azteca fue que el programa se emitía en el mismo horario que las galas de eliminación de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, por lo que se esperaba que obtuviera un rating similar o incluso superior al de Televisa. De esta manera, cada domingo a las 20:00 horas (horario de la Ciudad de México), las familias podían reunirse frente a Azteca Uno para ver a Rocío entrevistando a estrellas.

Tras dos semanas de su lanzamiento, la televisora decidió mover el show de su horario estelar. Según información del comentarista de espectáculos Alex Kaffie, el programa ahora se transmitirá los sábados: "Restan ocho episodios, no los van a desperdiciar y los van a transmitir los sábados en el horario que ocupa la edición sabatina del programa que produce Andrés Tovar, de 9:00 a 11:00", afirmó Kaffie.

El programa cambiará de horario

Además, Alex señaló que es muy probable que en los próximos días se publique un comunicado oficial al respecto. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, TV Azteca no ha emitido ningún informe sobre la situación, aunque en caso de novedades, te mantendremos al tanto a través de TRIBUNA. De hecho, el titular del canal de YouTube Villanovisión recalcó que en el horario de Tu Historia Como La Mía se colocarán películas.

¿Le ganó Galilea Montijo?

"Golpe bajo para la soberbia de la señora Rocío y su productor. Fracaso total", comentó @darove78. Mientras tanto, otros consideran que el programa tenía un buen concepto: "Lo bueno es que la van a pasar el sábado porque yo prefiero a Rocío", enfatizó @marthaguzman482. Las posturas están más que divididas. ¿Tú qué opinas de esta situación y cuál crees que es la razón del cambio de horario?

