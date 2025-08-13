Sylvester Stallone, Gloria Gaynor y Kiss reconocidos en los Premios Kennedy Center Honors

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El día de hoy, 13 de agosto, el presidente Donald Trump ha informado quiénes serán reconocidos en los próximos Premios del Centro Kennedy de la edición 2025; entre los famosos que mencionó están Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, la agrupación Kiss, el actor Michael Crawford y el cantante George Strait. Siendo en diciembre cuando se podrán visualizar a través de la transmisión de CBS y teniendo al mandatario como el anfitrión. Además, Trump es el principal promotor de los cambios que se han llevado a cabo en lo profundo de la institución.

La primera vez que los artistas escénicos con trayectorias enriquecedoras para el país fueron galardonados por los Kennedy Center Honors fue en 1978, la gala siendo llevada a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en la capital estadounidense. Algunas grandes personalidades que han sido homenajeadas son Aretha Franklin, Meryl Streep, Paul McCartney, Oprah Winfrey, Carlos Santana y Stephen Sondheim.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha asumido el control total del Centro Kennedy. En febrero removió a la junta directiva designada por su predecesor, Joe Biden, y se proclamó presidente de la institución. En sus palabras: "Quería uno (Premio Kennedy) pero no pude conseguirlo. Lo habría aceptado si me hubieran llamado. Esperé y esperé y esperé, y al final dije: 'Basta, me convertiré en presidente. Me otorgaré el honor a mí mismo'".

Trump ha promovido una remodelación física del edificio, ha eliminado contenidos que considera 'woke' y ha sugerido cambiar el nombre del centro por el suyo. En redes sociales se refirió a los galardones como los 'Premios del Trump/Kennedy Center'. Su administración destinó 257 millones de dólares para renovar el teatro de la ópera, con la condición de que lleve el nombre de Melania Trump.

Los homenajeados de este año tienen conexiones diversas con el mandatario. Stallone, amigo cercano de Trump, lo presentó en un evento en Mar-a-Lago en noviembre de 2024, describiéndolo como "un personaje verdaderamente mítico" y comparándolo con George Washington. Gaynor, reconocida por su himno LGBTQ 'I Will Survive', ha adoptado posturas religiosas conservadoras desde los años 80.

En entrevistas ha expresado su deseo de "guiar a Cristo" a sus fans gays, aunque ha aclarado que no está en contra de nadie. En política ha sido cauta, aunque elogió a Barack Obama por su dignidad presidencial. La banda Kiss ha mostrado opiniones divididas sobre Trump. Ace Frehley lo apoyó abiertamente en 2018, mientras que Gene Simmons, exparticipante de 'Celebrity Apprentice', criticó el ambiente de racismo que, según él, Trump permitió.

Michael Crawford, actor británico y estrella de Broadway, no ha declarado públicamente sus posturas políticas, pero Trump es un admirador de 'El Fantasma de la Ópera', protagonizado por Crawford. George Strait, generalmente reservado en política, dedicó una canción a la policía el mismo día que Trump sobrevivió a un intento de asesinato, lo que fue interpretado como un gesto de respaldo.

La edición 2025 de los Kennedy Center Honors representa un punto de inflexión en la relación entre política y cultura en Estados Unidos. Nunca antes un presidente había tomado el control directo del Centro Kennedy ni intervenido tan activamente en la elección de los homenajeados. Bajo la dirección de Trump, el galardón ha pasado de ser un símbolo bipartidista a una plataforma de afirmación personal y cultural.

Fuente: Agencia México