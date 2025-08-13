Taylor Swift se renueva: Presenta portada y canciones de 'The Life of a Showgirl', su nuevo álbum

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Si eres 'swiftie' y quedaste maravillado con el trabajo que Taylor Swift en The Eras Tour, te sorprenderá aún más ver el nuevo proyecto de la cantante. Como se sabe, la estrella pop estounidense anunció apenas en días pasados su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, pero este miércoles 13 de octubre ya ha revelado la portada y todos los detalles.

En esta nueva producción, Taylor se reinventa y presenta su etapa más atrevida y escénica, luego de más de dos décadas en el medio. Para la portada del nuevo disco, la nacida en Pensilvania eligió el color naranja con tonalidades verde menta y evocó el glamour de Las Vegas, el dramatismo del cabaret y la teatralidad del Hollywood clásico.

La novia del jugador de NFL, Travis Kelce, posó mientras estaba luciendo un top repleto de piedras brillantes, rodeada de luces cálidas y elementos de escenografía que recuerdan a una marquesina. El título del álbum aparece en tipografía retro y en color naranja brillante.

El lanzamiento oficial de The Life of a Showgirl será el 3 de octubre de 2025, con envíos físicos antes del 13 del mismo mes. Se distribuirá en vinilo, casete y CD con póster, todos en edición limitada para acentuar su valor coleccionable. En total, contendrá doce temas coescritos y coproducidos con Max Martin y Shellback, retomando la fórmula de sus grandes éxitos pop. La propuesta combina guiños literarios, cinematográficos y sociales, con un tono irónico, emotivo y teatral.

Lista de canciones del nuevo álbum de Taylor Swift

The Life of a Showgirl (con Sabrina Carpenter)

The Fate of Ophelia

Elizabeth Taylor

Actually Romantic

Wi$h Li$t

Cancelled!

Honey

Opalite

Eldest Daughter

Father Figure

Wood

Ruin The Friendship

Como se sabe, desde hace días Taylor había dado indicios de que una nueva era estaba por llegar. Primero porque compartió una cuenta regresiva en Instagram con doce publicaciones naranjas, seguida de una aparición en el podcast New Heights, de Travis y Jason Kelce, donde mostró el arte desde un maletín verde marcado con TS12. Ahí afirmó:

Este es mi nuevo álbum, ‘The Life of a Showgirl’. Habla de lo que significa vivir para el espectáculo, incluso cuando el telón se cierra".

Switf regresa a la escena musical luego del éxito que alcanzó con The Eras Tour, que se convirtió en la gira más taquillera de la historia, y luego de que en mayo de 2025 recuperara el control de sus másters originales. Con más de 200 millones de discos vendidos y 59 top 10 en Billboard, la estadounidense es considerada la artista femenina más influyente de su generación.

