VIDEO: La sorprendente transformación de un actor de telenovelas de TV Azteca en pastor

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- A veces, las personas eligen cambiar por completo su rumbo en la vida, y este fue el caso de un reconocido exactor mexicano que comenzó su carrera actoral en TV Azteca, compartiendo créditos con Mauricio Islas, Gaby Spanic, Aylín Mújica, Lorena Rojas y hasta Ana Colchero. Sin embargo, con el paso de los años decidió abandonar este mundo para dedicarse a uno mucho más tranquilo: servir como pastor en la iglesia cristiana en Florida, Estados Unidos.

José Ángel Llamas Olmos es el nombre del famoso que de pronto dejó de aparecer en la pantalla chica, dejando a muchos de sus fans con la duda de qué había sucedido con él. Su trayectoria artística lo llevó a los melodramas de Telemundo, pasando de interpretar personajes en Nada Personal (1996) hasta saltar a Telemundo con La Venganza (2002), donde trabajó junto a la exreina de belleza venezolana.

¿Por qué abandonó su carrera artística?

En realidad, no fue por algún problema que lo obligara a dejar ese ambiente, según su propio testimonio, compartido a través del canal de YouTube de la iglesia a la que pertenece, Calvary Chapel Fort Lauderdale. Llamas Olmos aseguró que la decisión fue la mejor tanto para él como para su familia. Su principal objetivo era pasar más tiempo con sus seres queridos y afirmó sentirse mucho más feliz y tranquilo que en su antigua vida.

José Ángel Llamas Olmos

"Yo entendía muy bien la vida de los personajes, pero no entendía la mía. Y yo, ¿cómo le pregunto a mi creador qué debo hacer? Uno o dos días después, cruzó un muchacho que trabajaba en esa telenovela y tenía una camiseta que decía 'solo un hombre puede hacer la diferencia' y atrás decía 'Jesús'", recalcó Llamas Olmos. Además, especificó el hombre de ahora 58 años, que él creció sin una verdadera identidad.

Actualmente, José Ángel, junto a su esposa, la exactriz Mara Croatto, vive una realidad muy diferente a la de su versión joven. En abril de 2020 se hizo oficial como pastor asistente del campus de Calvary Chapel Fort Lauderdale y, en sus redes sociales, se mantiene muy activo, aunque siempre publica contenido relacionado con Jesús. Su cambio de vida ha sorprendido a muchos de sus seguidores, quienes no dejan de admirar su decisión de priorizar la familia y la fe por encima de la fama y la televisión. ¿Qué opinas de esta historia y de su drástico cambio de rumbo en la vida?

Fuente: Tribuna