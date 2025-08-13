VIDEO: ¿Molesto Poncho de Nigris con la productora de 'LCDLF México' por broma de Facundo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alfonso de Nigris Guajardo, conocido como Poncho de Nigris y actualmente considerado influencer, en los últimos días se volvió tendencia tras salir en defensa de su sobrino Aldo de Nigris. Como saben los seguidores de La Casa de los Famosos México 2025, el joven de 26 años fue víctima de una broma de mal gusto por parte del polémico conductor de televisión Facundo.

Todo comenzó el pasado viernes 8 de agosto, día en que la producción organiza una fiesta para los participantes. Mientras Aldo se divertía, el comediante creyó que sería gracioso intentar algo nuevo: se puso de cuclillas y jaló con fuerza una alfombra sobre la que estaba parado el joven, provocando que cayera al suelo. Evidentemente, el acto generó una fuerte reacción contra Facundo.

Aunque el integrante del Team Infierno ya se había quejado en su cuenta de X (antes Twitter), surgió una nueva revelación. Wendy Guevara comentó que su amigo habló con la productora del reality show, Rosa María Noguerón, sobre lo ocurrido, pero el exhabitante de Big Brother recibió una respuesta poco favorable. Tras esto, el aludido se manifestó nuevamente en redes sociales.

"Me dice: 'Wey, se enojó conmigo Rosa María, pero yo ni hice nada. Yo nada más le hablé y le dije que qué pedo con el perro de Facundo, por qué le hizo eso a Aldito'… ya y Rosa María con miles de cosas en la mente", relató la influencer en su pódcast Cómplices del Desmadre, proyecto que comparte con Nicola Porcella y que se transmite puntualmente todos los lunes a las 20:00 horas.

En respuesta, Poncho dejó entrever en la plataforma propiedad de Elon Musk que él se encargaría de contar toda la verdad, y precisó que fue María Noguerón quien lo contactó. Sin embargo, lo que más preocupó a sus seguidores fue que el también actor de 49 años afirmó que, a partir de ahora, no lo invitarían a las galas de La Casa de los Famosos México. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Poncho no ha profundizado en la historia, aunque si lo hace, te compartiremos todos los detalles a través de TRIBUNA.

