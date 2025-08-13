Yordi Rosado, cerca de entrevistar a Luis Miguel: "Estamos en pláticas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante su paso por la alfombra roja de la película 'Mirreyes contra Godínez: Las Vegas', el conductor y locutor Yordi Rosado sorprendió al revelar que podría concretar una entrevista con Luis Miguel para su canal de YouTube. El presentador explicó que ya ha sostenido acercamientos con el equipo del intérprete de 'La incondicional' y que las conversaciones siguen activas: "Sí, he estado muy cerca de la gente del cantante para poder hacer una entrevista y la verdad es que llevamos mucho tiempo platicando y gestionando", compartió Rosado.

Sin embargo, aclaró que aún no existe un acuerdo definitivo y que se trata de una posibilidad en desarrollo: "No que ya vaya a existir la entrevista, sino platicando la oportunidad de que haya y, pues bueno, yo espero que se logre. Lo que sí sé es que la opción está abierta, que la comunicación está abierta de ambos lados".

Una charla muy esperada/Créditos: Internet

Las declaraciones de Yordi Rosado llegan en medio de un contexto mediático agitado, luego de que el productor Luis de Llano enfrentara la denuncia pública de Sasha Sokol por las declaraciones que realizó en una entrevista con él. Tras la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la exintegrante de 'Timbiriche', Rosado decidió retirar la conversación con De Llano de todas sus plataformas y reafirmó que ofreció una disculpa por la situación. A pesar de este episodio, el conductor aseguró que mantiene una buena relación con el productor.

"Sí, por supuesto que, nada más no, bueno, no ha hablado con Luis desde hace unos años, ya, pero no habría por qué no", puntualizó.

Con la expectativa puesta en una potencial conversación con 'El Sol de México', Yordi Rosado recalcó que su equipo sigue trabajando para concretar la entrevista. Aunque no hay una fecha definida, confía en que este encuentro podría convertirse en uno de los momentos más importantes de su trayectoria como entrevistador.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México