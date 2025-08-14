Ahogada en llanto, conductora de Imagen TV confirma divorcio y revela fue "muy necesario"

Ciudad de México.- Después de tantos rumores y especulaciones, Érika González, reconocida presentadora de Imagen TV, acaba de aprovechar su posición al aire para confirmar su divorcio a tan solo un año de haber llegado al altar en una elegante boda en Italia. La conductora se mostró devastada, y ahogada en llanto, dejó en claro que lo meditó bien y al final supo que es "algo muy necesario".
El pasado domingo 10 de agosto, la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de La Tía Sandra, aseguró que González estaría en proceso de divorcio de su esposo, el chef italiano Giuseppe Lo Buono, con el cual se casó en agosto del 2024 en la Parrocchia San Nicola di Bari, que se encuentra ubicada en Sicilia, Italia. Aunque la cuenta no dio los motivos, Michelle Rubalcava aseguró que fue por cuestiones de distancia y de prioridades diferentes.
Ahora, en el reciente programa de De Primera Mano, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Érika reveló que han sido meses complicados y que ahora le duele admitirlo y es difícil este tema, pero que era momento de decir que decidió separarse de Giuseppe, y que no fue algo impulsivo, sino necesario: "He decidido terminar mi matrimonio, quiero aclarar que no fue una decisión impulsiva, no fue sencilla, pero sí muy necesaria. Estuve en una relación de tres años, con una boda que, como ya saben, fue pública y la compartí con mucho amor".
Aunque no declaró cuáles fueron los motivos de su separación, dejó en claro que no fueron por motivos de la distancia o por situaciones complicadas, señalando que los últimos meses han pasado cosas dolorosas y difíciles que jugaron el papel crucial en su decisión: "Mis días han sido muy difíciles, con situaciones complicadas, algunas sumamente dolorosas que no tienen nada que ver con ninguna distancia, no tiene nada que ver con territorios, ni con prioridades mal puestas, sino, todo lo contrario".
Finalmente, la colega de Gustavo Adolfo Infante, reveló que la historia que hay detrás de ese matrimonio, es una no la representa aunque sea suya, por lo que simplemente cerrará el ciclo y comenzará a sanar, agradeciendo a todos los que la han apoyado en estos momentos tan dolorosos: "Hoy esa etapa se cerró, la dejo atrás con su intensidad, sus desafíos y con una historia que no me representa, pero que sí es mía".
Fuente: Tribuna del Yaqui