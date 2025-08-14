"Así que conteste de la boda falsa", José Eduardo Derbez comenta la polémica de su papá

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jose Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, reaccionó a la molestia de su padre al ser cuestionado por la prensa sobre el comediante Sammy Pérez, que después de su fallecimiento en 2021 por complicaciones por covid-19, salieron rumores sobre presuntos malos tratos que vivió detrás de escena de los programas de Derbez, aunque la situación causó incomodidad. Puesto que Eugenio descubrió a Pérez, así como mantuvieron una buena relación.

Llegando al punto de que Derbez apoyara económicamente a los gastos médicos durante sus últimos meses de vida, a lo que José Eduardo mencionó: “Ah, de que... Bueno, le preguntaron de Sammy. Que dijeron que por qué no le preguntaban más de él. Ojalá así contestara cuando le preguntan de mi mamá. Pero ahí sí va y contesta. ¿Así como?... Ahora sí, ¿no? Ah, no preguntan. Así que conteste cuando le preguntan de mi mamá. O de la boda falsa”, expresó. Además, extrañándose de la irritación de su padre.

Comentó con franqueza: “No, pues no sé. No sé por qué se molestó. Realmente, nunca se molesta. Es muy, muy... Amable. Siempre es... Es muy alivianado. Yo creo que le agarraron los cinco minutos”. En otro punto, José Eduardo explicó por qué decidió no casarse en Estados Unidos con su pareja, Paola Dalay. “Ah, no, pues no. Es que estaba muy complicado casarse en Las Vegas. "Sí, no, sí lo hubiera hecho", comenzó.

Nada más, por lo menos para decir que me casé en Las Vegas”, explicó.

Detalló que la decisión se debió a cuestiones de trámites. “Pues no sé. Paola fue la que preguntó y pedían como que muchas cosas. Y documentos, ir a firmar, etc. Estaba medio difícil”, relató, dejando en claro que el compromiso entre ellos no depende de un papel. Conjuntamente, agregó: “La verdad es que estamos muy contentos, muy felices. Tenemos una hija. Ahora sí que ¿qué más compromiso quieres que una hija? Y los dos estamos muy contentos formando una familia”.

El presentador también dejó claro que no contempla un enlace nupcial por el momento, ya que prefiere invertir en otras prioridades. “Pues no, como tal, no. Ninguno de los dos. O sea, se me hace demasiado gasto de dinero una boda que yo creo que se puede usar mejor en un viaje, o en algo para nuestra hija, o no sé, muchas cosas. Creo que es demasiado gasto”, aseguró.

Por último, reaccionó con su característico sentido del humor a una reciente publicación de Alma Gómez “Cositas”, quien recordó cuando él criticó su vestuario. “Eso fue hace como cuatro años. Cuatro años. ¿Y lo volvió a retomar? Mira, ella sabe que la admiro, la adoro y la quiero. Fue un comentario con mi humor negro de siempre. Ya lo habíamos platicado y todo. Pero qué padre que lo retome", expresó.

Yo la amo. Yo la veía de chiquito. Bueno, como que decir, veía cositas, es de repente como te balconeas con la edad”, concluyó.

Fuente: Agencia México