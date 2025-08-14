¿Cazzu armó campaña de hate en contra de Ángela Aguilar? Christian Nodal lo revela todo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, acaba de brindar una entrevista en la que reveló todo sobre su situación amorosa, sobre su divorcio y su pequeña hija, Inti Nodal Cazzuchelli. De la misma manera, reveló que su esposa es "puro amor" que no puede ser odiada, por lo que afirma se armó campaña de hate en su contra, ya que considera que no es normal todo el odio, ¿acaso culpa a Cazzu?

La entrevista que Nodal brindó con la reconocida periodista y presentadora mexicana, Adela Micha, finalmente ha salido a la luz, y como era de esperarse, tocó el tema de su presunta infidelidad a Cazzu, el hate contra Ángela y su relación con su hija, Inti. El intérprete de Adiós Amor, aseguró que la joven Aguilar no le rompió el corazón a su hija, sino que en realidad los responsables de ello solo es él y su la trapera argentina, recalcando que Ángela siempre apoya si "vínculo" con su hija, y que cuando él pierde la paciencia con la intérprete de Dolce o con circunstancias a su alrededor, ella siempre le recuerda que es por su pequeña.

Ante esto, señaló que la intérprete de Gotitas Saladas, al decorar la casa de Houston, Texas, donde viven, ella le preparó su propio cuarto a Inti, señalando que él no lo consideró porque ve lejano el día en el que pueda viajar y quedarse con él por varios días: "Falta un cuarto, falta un cuarto, era el cuarto de mi hija, algo que es tan lejano para mi, porque lo asimilé para cuando tenga cuatro años (Inti), por ahí, puede venir y ella ya lo tenía en mente". De la misma manera, asegura que la hija de Pepe Aguilar siempre le dice que haga todo por ella para cuando crezca vea que no la abandonó: "Que tu hija sepa que siempre la tuviste en mente".

Tras esto, señala que quien conoce a su esposa le es imposible odiarla porque es puro amor, señalado que él y la familiar del intérprete de Por Mujeres Cómo Tú, saben que el odio que les cae en redes sociales es pagado, y cuando le cuestionan de dónde viene, evitó esto, pero despertó sospechas de que pensaría que fue alguien del lado de la intérprete de Con Otra, o ella misma la que lanzó esas acusaciones.

Finalmente, le pidió una disculpa a la intérprete de La Cueva por haberse enamorado de Ángela, pero dejó en claro que ella misma lo empujó a eso y que fue ella la que le rompió primero el corazón al decirle que no podía ser la mujer que él quería y necesitaba, por lo que le dio permiso de tener un amorío, mientras ella no supiera de ello, recalcando que ambos no querían separarse por el bien de la menor, pero que ya no eran pareja, que eran roomies que ya no tenían pasión ni amor.

Fuente: Tribuna del Yaqui