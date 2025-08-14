Cazzu así responde a entrevista de Christian Nodal con Adela Micha; lo acusó de no ser justo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante de origen argentino, Cazzu, recientemente al toparse con la prensa, decidió dar una contundente respuesta a los cuestionamientos sobre sus últimas declaraciones sobre su ex, el cantante mexicano, Christian Nodal, en el que lo acusa de no ser justo con la manutención de su hija en común, Inti Nodal Cazzucheli, y a la tan polémica entrevista para la periodista mexicana, Adela Micha.

La entrevista que Nodal brindó con la reconocida periodista y presentadora mexicana para el programa, La Saga, finalmente ha salido a la luz, y como era de esperarse, tocó el tema de su presunta infidelidad a Cazzu, el hate en contra de Ángela Aguilar y su relación con su hija, Inti. Como era de esperarse, esto causó un gran revuelo y ha vuelto a traer de regreso los ataques y comentaros en contra de la menor del clan Aguilar

Después de que salieran a la luz sus declaraciones, la prensa como Sale el Sol captó a la creadora de Nena Trampa, en el aeropuerto para salir de México, siendo cuestionada con respecto al veto de la prensa de espectáculo de su entrevista para hablar sobre su libro, a lo que quiso evitar responder, asegurado que se le hacía tarde para un vuelo: "Siempre feliz, siempre feliz de que me traten tan bien, yo les quiero agradecer y decirles que tengo que tomar un vuelo que no puedo perder".

Ante la insistencia de que evitaron la entrada de Imagen TV, Televisa, TV Azteca y más, la reconocida trapera argentina decidió aclarar que no fue una grosería, sino que en realidad solo querían hablar de cosas del libro, y por eso la editorial tomó la decisión de solamente recibir a la prensa que se enfoca en la lectura: "Solamente queríamos ser específicos con la prensa sobre el libro, porque queríamos estar bien seguros de que se iba a hablar de lo que queríamos hablar y creo que ustedes también pueden comprender eso".

De la misma manera, la intérprete de Con Otra mencionó que ella habla más y brinda más entrevistas a medios de espectáculos, por lo que cree que deberían de entender un poco de esto, señalando que ella siempre responde a todas sus dudas, aunque sea sobre el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos: "Yo creo que habló más con ustedes con ellos, así que queríamos ser específicos con la comunicación del libro, y queríamos hablar en específico con gente que se dedica a leer, pero yo con ustedes hablo siempre y me preguntan lo que quieren y yo les respondo".

Finalmente, cuando abordaron el tema del padre de su hija y lo que dijo de no darle una pensión justa y no visitarla seguido, la creadora de La Cueva, destacó que ella ya dijo todo lo que tenía que decir del tema, y sobre su reciente entrevista no dijo nada, solo mencionó que en ese momento no podía hablar porque no podía perder su vuelo: "Ya no tengo nada más que hablar con ustedes, de verdad, tengo que tomar un vuelo, yo ya les respondí todo lo que podía".

A partir del minuto cinco con 16 segundos.

Fuente: Tribuna del Yaqui