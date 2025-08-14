Christian Nodal, furioso con Adela Micha por soltar entrevista; dejó de seguirla en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, no estaba de acuerdo en que se soltara la entrevista que él mismo decidió brindarle a la reconocida periodista y presentadora mexicana, Adela Micha, por lo cual, ahora estaría completamente furioso con ella y buscaría una manera de vengarse, comenzando con el hecho de que dejó de seguirle en redes sociales, donde una vez más, es "funado" sin piedad.

Después de que se dijeran que buscaban no sacar a la luz la entrevista que Nodal dio a Adela para La Saga, hace unas cuantas horas que dicha entrevista fue compartida en los canales de comunicación de la mencionada periodista mexicana, en la que se aborda el tema de Cazzu, de su historia de amor con Ángela Aguilar y demás. Como era de esperarse, esto causó un gran revuelo y ha vuelto a traer de regreso los ataques y comentaros en contra de la menor del clan Aguilar.

Una de las declaraciones que el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos hizo, fue el hecho de que presuntamente él y la familia de Pepe Aguilar saben bien que se ha pagado para hacer campañas de odio en contra de su esposa, destacando que tienen la pruebas, y que es evidente porque no es normal tal cantidad de hate en redes sociales. Aunque no dijo quién estaría detrás, mucho se ha pensado que culpa indirectamente a Cazzu por esto.

Ahora, todo parece indicar que el exprometido de Belinda está furioso con la expresentadora de Televisa por haber sacado a la luz la entrevista que dura poco más de dos horas, y que fue grabada en su hogar con la intérprete de Gotitas Saladas en Houston, Texas. El motivo es que se ha demostrado que el cantante originario de Caborca, Sonora, ha dejado de seguir a Micha en todas las redes sociales, como Instagram.

Según la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de La Tía Sandra, asegura que la molesta del creador de Adiós Amor, es debido a que presuntamente desde finales de julio de este 2025, el polémico cantante buscaba evitar que saliera al aire la entrevista, que incluso trató de llegar a un acuerdo económico para prevenir esto, ya que consideraba que el hate masivo sería la respuesta.

Fuente: Tribuna del Yaqui