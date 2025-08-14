Desgarrador: Tras muerte de Silvia Pinal filtran VIDEO que estremece a sus millones de fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la triste muerte de la reconocida primera actriz y productora mexicana, Silvia Pinal, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que se filtró desgarrador video en el que se puede ver la reacción de un ser amado al recordarla por uno de sus más valiosos objetos, que logró estremecer a sus millones de fans que no pudieron derramar lágrimas ante la situación.

El pasado 28 de noviembre del 2024, la familia de Silvia confirmó su lamentable fallecimiento tras enfrentar la neumonía, dejando un enorme hueco en el mundo del espectáculo, donde era considerada toda una institución por sus aportaciones en la TV, el cine y el teatro, con proyectos como Viridiana y Mujer, Casos de la Vida Real. Pero, así como sus millones de fans y seguidores quedaron devastados, también sus familiares y seres amados.

Uno de esos seres es su perrita chihuahua de nombre Cosita, la cual fue su inseparable compañera en los últimos años de vida, por lo que incluso la primera actriz de Televisa dejó estipulado quién la cuidaría en caso de fallecer y que siguiera con vida la can, que en este caso fue su asistente y amiga por más de 30 años, Efigenia Ramos. Ramos en una reciente entrevista, exhibió la profunda tristeza de la perrita a la ausencia de su amada dueña.

Durante su conversación con Sale el Sol, Efigenia sacó un enorme abrigo de Mink perteneciente a la 'Diva del Cine de Oro', el cual olfateó Cosita mientras que estaba en la entrevista y su reacción fue desgarradora para muchos, ya que la perrita comenzó a llorar desconsolada al sentir el aroma de su fallecida dueña, demostrando que la recuerda y le hace mucha falta y la extraña. Para consolarla, Efiegenia le habló de Silvia y le recordó que estaba en un lugar mejor.

Finalmente, Ramos declaró que así como a Sylvia Pasquel y al resto de la familia Pinal le dolió la partida de Silvia, 'Cosita' ha sufrido su ausencia, confesando que aunque le aconsejaron que llevaran a la perrita para que oliera el cadáver y entendiera que falleció, ella no quiso porque sintió que sería muy traumante para ella esta situación: "Cosita la vio muy enferma, vio las veces que se ponía mal. Alguien me decía que la llevara a que la oliera el cuerpo. Fuimos al velatorio, pero no quise acercársela, sentí que ella iba a sufrir".

Fuente: Tribuna del Yaqui