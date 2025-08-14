Drama en Televisa: Actor de novelas confirma infidelidad a su esposa y hace triste confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más hay drama en Televisa, debido a que el reconocido actor de novelas y comediante mexicano, 'El Guana', se acaba de sincerar y confirmó infidelidad a su ahora exesposa, tras lo que se dijo arrepentido e hizo una muy triste confesión al respecto de esta situación tan desafortunada. Aunque no dio nombres sobre quién sería esa mujer, mucho se apunta a que es su expareja, Ana Cecilia Anzaldúa.

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México, 'Guana' quiso abrirse un poco con sus compañeros y habló de una antigua relación en la que una mujer de la que estaba muy enamorado y con la que llevaba varios años, desgraciadamente lo dejó por otro, hecho que le había dolido demasiado. Tras esto, en TV Notas aseguraron que era Ana Cecilia la mujer de la que hablaba el actor, y la cual decidió defenderse negando cada una de las acusaciones.

Es por este hecho que recientemente, en la revista antes mencionada brindó una entrevista en la que aseguro que e infiel fue él, asegurando que José Luis Rodríguez, conocido como 'El Guana', fue el que pidió un tiempo, que le dijo que no se sentía feliz y quería acomodar sus sentimientos, y que ya después supo lo que pasó realmente: "Él se fue de la casa porque tenía esa duda. Quería ajustar lo que él quería hacer. No sé desde cuándo empezó a andar con esa persona, pero sí había un interés por ella. En un principio no me quiso compartir lo que sucedía al 100%. Más adelante me enteré de lo que pasaba".

Aunque no todos le creyeron a Ana Cecilia, ahora el presentador de Me Caigo de Risa confirmó que le puso el cuerno a su exesposa, con una persona con la cal se fue a trabajar a Cancún, señalando que sabe bien que fue un cobarde y pudo haber hecho las cosas muy diferente: "La neta es que fui muy cobarde, fui muy ojete porque yo me fui a este proyecto a Cancún con esta persona, nos quedamos los dos y para mí fue muy fácil. Estábamos en una situación medio rara mi ex y yo. Ella trataba de componer (la relación) y yo no le echaba ganas".

Ante esto, el actor de la obra El Violinista en el Tejado, declaró que para él fue muy sencillo el decir que estaba en Cancún y hacer "desmad...", pero que después se dio cuenta de ese terrible error y enfrentó unas severas consecuencias que lo han hecho reflexionar y ser mejor: "Fueron consecuencias que yo pagué… La neta es que yo sí la sufrí muy cab…Y no digo que mi ex no. Ahorita, nos hablamos bien y todo, pero estaba en el hoyo".

Finalmente, 'El Guana' confesó que tristemente mucha gente que él quería, como amigos y colegas, se alejaron de él por el acto de traición que él mismo tachó de ser una "cule..." que no merecía su entonces esposa,"Mucha gente se me volteó por mi culer…Bien merecido lo tengo".

Fuente: Tribuna del Yaqui