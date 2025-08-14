Gala Montes arremete contra Alana por su amistad con Adrián Marcelo: "¿Qué voy a esperar de ti?"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La rivalidad entre Gala Montes y Alana alcanzó un nuevo nivel de tensión durante la conferencia de prensa previa a su combate en el torneo Supernova. La actriz y boxeadora dejó en claro que no está dispuesta a bajar de peso para el enfrentamiento y cuestionó abiertamente la cercanía de su oponente con el influencer Adrián Marcelo.

"Ya veremos, es que no nos podemos basar en suposiciones, ¿no? Creo que ya está muy confiada porque tiene mucha experiencia. Yo no creo que estés en desventaja, al contrario, creo que por tanto tiempo que tú llevas practicando el boxeo, tienes más ventajas que yo", expresó Montes, en un tono que anticipaba lo que vendría después.

Gala Montes lanzó duras críticas a Alana

Por su parte, Alana respondió con firmeza: "Yo creo que no voy a poderla tirar porque la diferencia física es bastante. Sin embargo, creo que sí puedo hacer que paren la pelea, porque en el momento en el que esté recibiendo los golpes realmente va a pensar: ¿Por qué acepté esto?".

El clima se volvió más tenso cuando surgió el tema de disputar el combate sin careta, una propuesta de Alana que Gala rechazó de inmediato. "Hacerlo así me parece lo incorrecto", Señaló la 'streamer', mientras que Montes replicó con un rotundo "No, no, no, no, no", Reafirmando su postura de mantener las reglas de seguridad.

Alana, Adrián Marcelo y Gala Montes

En un intento de distender el ambiente, el periodista David Faitelson preguntó si podrían llegar a ser amigas, pero la respuesta de Gala fue tajante: "Pues yo la verdad, no sería amiga de alguien que es amiga de un agresor de mujeres. Y tampoco, ¿sabes? Porque me podría meter con muchas cosas de Alana… ella tiene muchas polémicas. Me podría meter con esta polémica que tuvo de sus fotos íntimas y no lo he hecho, porque me parece bajísimo caer en esos dimes y diretes".

La intérprete fue más allá y señaló directamente a Adrián Marcelo como un motivo clave de su postura: "Más allá de eso… si eres amiga de Adrián Marcelo, ¿Qué voy a esperar de ti?", expresó con evidente molestia. Alana, sorprendida, preguntó cómo sabía esa información si no la conocía, a lo que Gala contestó: "Porque tú lo dices, te grabas todo el tiempo y la riegas cada vez que hablas. Yo qué puedo esperar de alguien que sea amiga de ese tipo, perdón, no, no podría".

Con estas declaraciones, la exparticipante de 'La Casa de los Famosos México' no solo encendió la polémica, sino que también colocó en el centro del debate el nombre de Adrián Marcelo, dejando claro que su rechazo hacia cualquier vínculo con él es determinante para su relación con Alana.

