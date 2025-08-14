Integrante de Río Roma sufre un infarto en pleno vuelo a Chile; esto se sabe de su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente los integrantes de Río Roma, se presentaron en vivo de Sale el Sol, y en una de sus dinámicas confirmaron que uno de ellos sufrió un infarto mientras que se encontraban de gira y estaban en pleno vuelo a Chile, para presentarse en Viña del Mar este 2025. De la misma manera, quisieron aclarar cómo salió adelante pese a que le dijeron que podría no volver a cantar y esto se sabe de su salud actual.

José Luis y Raúl Roma, se presentaron hace poco en el matutino antes mencionado para hablar sobre su nueva gira mundial gracias a su Bendito Desamor Tour, que los llevó a formar parte del festival de música más importante, Viña del Amor, que este 2025 fue entre el 23 de febrero al 1 de marzo, Región de Valparaíso, Chile. En el mencionado programa, confesaron que fue la mejor y peor experiencia de su vida, ya que Raúl estuvo cerca de la muerte.

En la dinámica de Enfrentados, José Luis se sinceró al revelar que mientras que estaban en su viaje a Chile, Raúl comenzó a sentirse mal, y él lo veía muy mal, pero pensaron se trata de algo del estómago, por lo que señaló que se esperaron hasta llegar al hotel para darle algo y mejorar el dolor: "Yo te veía y decía: 'Se siente muy mal'. Estábamos en el aire, llegamos al hotel y te dieron una pastilla para que te sintieras mejor".

El intérprete de Ángel de 4 Patas, mencionó que se durmió pensando que todo estaría bien, pero podo después Raúl tocó a su puerta sintiéndose peor, incluso dice que cuando abrió la puerta para saber que pasaba, notó en su rostro que algo estaba mal, que pasaba algo y mejor se fueron al hospital: "Creíamos que era el estómago, hasta que dijimos: 'Vamos a un hospital'… Tú ya empezabas a dejar de respirar y yo decía: '¿Qué le está pasando?'. Jamás me imaginé que llegando me dijeran: 'Le está dando un infarto'".

Ante esto, José Luis resaltó que los médicos le dijeron que llegaron justo en el momento en que el infarto iba a causar detonarse por completo, y lo llevaron para tratar de evitarlo, destacando que a ambos les externaron la posibilidad de que Raúl no podría volver a cantar, y estaban a solo unos días de que se realizara el evento de Viña del Mar: "Me acuerdo mucho que tú estabas tristón, estabas muy triste", recordó.

Finalmente, por fortuna en la cuarta noche le dieron luz verde para ir al reconocido evento musical y los creadores de Mi Persona Favorita tras una emotiva conversación decidieron presentarse: "Fueron tres noche de jurado y la cuarta, cuando fui a tu habitación, tú no querías cantar, pero te dije: 'No, Rulo, tú vente, no me dejes solo'. Ya fuimos, cantamos y nos llevamos las dos gaviotas", concluyó. Cabe mencionar que ninguno quiso dar detalles de la salud actual de Raúl, pero dejaron ver que estaba bien.

Fuente: Tribuna del Yaqui