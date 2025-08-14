Nana Calistar: Horóscopos para HOY viernes 15 de AGOSTO de 2025; esto dice el zodiaco para tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No comiences este viernes sin saber lo que el zodiaco y el universo le deparan a tu signo. La poderosa vidente Nana Calistar tiene una predicción especial para este 15 de agosto. TRIBUNA recopila lo más importante para ti en el amor, suerte y dinero. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Mi Aries, es momento de que confíes en todo el potencial que tienes. Recuerda lo que dicen: si tú no te la crees, nadie lo hará. En el aire se siente el amor, pero muchos de ellos son vacíos; tienes que aprender a no dejarte ir por quienes solo te endulzan el oído.

Tauro

Aprende a que nadie te robe tu paz; si alguien lo hace, es porque tú lo estás permitiendo. Hay cambios en tu manera de ser, pero no es precisamente malo, sino una forma de madurar y abrirte a nuevas experiencias.

Géminis

Es momento de dejar de hacerse el tonto y pensar que el mundo va a cambiar de la noche a la mañana. Si quieres que las cosas sean diferentes, tú también tienes que poner de tu parte. Nada va a caer del cielo solito. Ya ponte las pilas, porque eres muuuuuuy bueno para quejarte, pero cero para trabajar por lo que quieres.

Cáncer

Los que te quieran deben demostrarlo con hechos. Deja de andar de migajera, por favor. Se viene la posibilidad de fiesta o reunión y es muuuuuy probable una noche de pasión con una amistad con la que ya tienes historia. Por otra parte, deja de meterte en problemas ajenos; a veces eres bien metiche.

Leo

Ay, Leo, ya estamos a más de la mitad del año y todavía no tienes visualizados planes a largo plazo. Por favor, es momento de que te pongas serio. Piensa en todo eso que ya hiciste y que te falta por hacer. Es momento de ponerse las pilas.

Virgo

Sigues llorando por gente que no te valora ni te quiere; solo estás perdiendo el tiempo en eso. Es momento de que aprendas que la vida es solo una y tienes que disfrutarla. Ojito con dónde dejas las cosas, porque se vienen pérdidas de objetos valiosos.

Libra

Ahora debes concentrarte en cuidar tu autoestima; es lo más valioso que tienes, porque si tú no te sientes cómodo contigo mismo, nadie lo hará. Vienen cambios muy buenos en lo económico; ese dinero extra que tanto estabas esperando, por fin llegará.

Escorpio

Una de tus amistades te buscará para contarte un drama y, aunque a veces no te gustan esas cosas, te las vas a tener que aguantar, así como ellos te aguantan a ti, unas por otras. Se viene una rachita en que las cosas del amor no van a funcionar, pero tú no te agüites, espera, el tiempo es sabio.

Sagitario

Ponerte a ti primero no es egoísmo, es supervivencia, y cada vez más seguido tendrás que recordártelo a ti mismo. Para finales de octubre se viene una buena noticia en lo laboral; mientras tanto, sigue dando lo mejor y manteniendo esa rutina que ya tienes.

Capricornio

Tú puedes lograr todo lo que te propongas, solo que a veces sueles ser muy duro contigo mismo. En este momento el viento sopla a tu favor, así que métele todas las ganas a esos proyectos que tienes pendientes.

Acuario

Si estás en pareja y sientes que está distante, recuerda que todos necesitamos un tiempo a solas; no te tomes las cosas tan personal, porque luego resulta cansado estarte aguantando. Cuidado con los chismes, porque muchos de los que llegan a tus oídos son puros inventos.

Piscis

Si estás buscando que mejoren tus ingresos, no esperes que el dinero se dé en los árboles; hay que mover las manitas. Se vienen algunas oportunidades laborales que suenan muy tentadoras, pero piensa bien las cosas.

