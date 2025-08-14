Osvaldo Benavides aclara rumores sobre su ¿relación? con Esmeralda Pimentel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor Osvaldo Benavides fue cuestionado recientemente por la prensa acerca de los rumores que apuntan a una posible reconciliación con Esmeralda Pimentel, con quien mantuvo una relación intermitente en el pasado. Fiel a su estilo reservado, Benavides evitó confirmar o desmentir la versión, pero dejó entrever que atraviesa por un gran momento en su vida personal. "Yo entiendo que a todos nos encanta el chismecito y a mí me encanta dejarlos con las ganas, y siempre he dicho que no hablo de mi vida personal. Pero les puedo decir que yo estoy muy feliz", expresó.

El romance entre Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel comenzó en 2017, cuando fueron vistos juntos en eventos y redes sociales, convirtiéndose rápidamente en una de las parejas más queridas del medio artístico. En 2019 confirmaron su primera ruptura, aunque en 2021 fueron captados viajando y compartiendo momentos que avivaron las sospechas de una reconciliación. Una nueva separación llegó en 2022, pero siempre mantuvieron un trato cordial y palabras de respeto en entrevistas.



Recientemente, una publicación de Esmeralda Pimentel volvió a encender las versiones sobre un reencuentro, manteniendo a sus seguidores a la expectativa. Más allá de su vida sentimental, Osvaldo Benavides celebra un nuevo capítulo en su carrera con su regreso a las telenovelas, tras casi una década alejado del género. El actor protagoniza "Hermanas, un amor compartido" junto a Adriana Louvier, un proyecto que considera muy especial.

"Pues aquí empecé, esta fue mi primera oportunidad como actor. Tengo mucha gratitud hacia la gente que ve telenovelas y hacia quienes las hacen", Compartió.

Su última participación en una producción de este tipo fue en 2015, con A que no me dejas. Desde entonces, Benavides se enfocó en cine y proyectos internacionales, lo que hace de este regreso un momento significativo en su trayectoria. Con un presente profesional en ascenso y una vida personal que aparenta estabilidad, Osvaldo Benavides vive una etapa de gratitud y energía, mientras el público permanece atento a cualquier pista sobre un posible reencuentro con Esmeralda Pimentel.

