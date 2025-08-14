Pepe Aguilar ya planea su bioserie y quiere que Jason Momoa lo interprete

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pepe Aguilar confirma que sigue en marcha el proyecto de una bioserie sobre su familia, la cual abarcará tres generaciones y mostrará la historia detrás de uno de los clanes más importantes de la música mexicana. El cantante incluso reveló quién es su opción favorita para interpretarlo en la pantalla: nada más que Jason Momoa.

En entrevista con Televisa Espectáculos, Aguilar explicó que ha sostenido conversaciones con productores que han trabajado en Hollywood y en México para llevar a cabo la serie. "Estamos hablando de hacer la serie de mis papás, retomar ese proyecto que no he hecho la verdad por falta de tiempo", Compartió.

Quiere que Jason Momoa lo interprete/Créditos: Internet

El intérprete de música regional adelantó que la producción será ambiciosa y muy personal, pues busca que el actor que lo encarne tenga un gran parecido físico con él. "Híjole, uno que se parezca mucho, mucho, mucho físicamente… pero alguien que se parece mucho podría ser como Jason Momoa", Dijo entre risas.

Además de sus planes televisivos, Pepe Aguilar se prepara para presentarse el 15 y 16 de agosto en el Hollywood Bowl, uno de los escenarios más importantes del mundo, donde debutó hace más de dos décadas. "Fui de los primeros latinos y el primero de música mexicana en presentarme ahí", Recordó. El cantante confesó que aquella vez estaba nervioso, pero también muy confiado. "Era cuando yo me sentía más… que la mamá de Chita y el papá de Tarzán, o sea, que andaba en el momento de payasada, ¿no? Entonces, claro que me iba a presentar en el Hollywood Bowl".

En esta ocasión, lo acompañarán sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar, con quienes grabará un disco y un video en vivo de los conciertos. "Se me ocurre hacer algo independientemente del jaripeo con los caballos, tener otro show con ellos, que se llama Los Aguilar. Me ofrecieron venir un día, pero les propuse que vinieran estos muchachos también y nos dieron dos fechas", Relató.

Con el doble reto de dar vida a un espectáculo familiar y avanzar en la producción de su serie biográfica, Pepe Aguilar vive un momento clave en su carrera, combinando su legado musical con la intención de llevar la historia de los Aguilar a la pantalla, pese a la reciente polémica por el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México