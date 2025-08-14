"Ponle una chin..." Adrián Marcelo y Alana Flores se burlan de Gala Montes y la amenazan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer mexicana, Alana Flores, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que recientemente se burló de Gala Montes al lado del polémico presentador regiomontano y mayor enemigo público de la cantante y actriz, Adrián Marcelo, los cuales además de reírse de su aspecto físico y personalidad, han lanzado una amenaza sobre su pelea, en la que señala que se le pondrá "una ching...." sobre el ring.

Alana y la exhabitante de La Casa de los Famosos México, van a tener una pelea de box de exhibición, pero, la que se suponía sería una competencia amistosa y una preparación para resaltar el deporte, se volvió en una batalla personal e intensa en redes sociales, pues entre Alana y Gala ha habido una serie de dimes y diretes en el que critican y juzgan la una a la otra. Pero, lo más fuerte ha sido que Flores se unió con Adrián para atacar a la joven actriz.

La tarde del pasado miércoles 13 de agosto, finalmente se vivió el primer careo, en el que la influencer y la actriz de La Mexicana y El Güero, volvieron a atacarse, y por el que Alana usó su cuenta de X, antes conocido como Twitter, para externar: "Hoy superé mi prueba de paciencia". A dicha publicación, el presentador regiomontano respondió en un tono de burla, en el que asegura qie ella acabó con su paciencia y por eso le fue así en el reality show: "Ahora imagínate estar encerrado y conviviendo a diario con esa potencial matricida".

Pero eso no fue todo, debido a que en el mismo mensaje, además de asegurar que ella le dio motivos para perder siempre la paciencia encerrados en el reality show de Televisa, le pidió que le diera una buena "chin..." para que no quiera volver hablar, burlándose de su apariencia física y recordando su altercado con Crista Montes, tachándola de ser una posible asesina de madres: "Haz lo que sabes y ponle una chinga, para que no le queden ganas de abrir el hocico de caballo, NUNCA MÁS. Demuéstrale lo que puede hacer una mujer que sí tuvo el amor de sus papás. Éxito, Alana".

Pero, lejos de ponerle un alto a las agresivas declaraciones del expresentador de Multimedios, la influencer le aseguró que iba a hacer justamente eso, que iba a darle tanto y la iba a derrotar de una manera tan indiscutible que le quedaría la sensación por días: "Le voy a dar hasta para llevar". Hasta el momento, la intérprete de La Oportunidad no ha respondido a esta situación, pero se espera que pronto rompa el silencio.

