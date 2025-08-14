¿Por infiel? Geraldine Bazán revela en 'Hoy' por qué no piensa volver con Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Geraldine Bazán, recientemente, en una entrevista con el programa Hoy, ha decidido sincerarse al 100 por ciento, y finalmente revelar por qué no volverá a tener una relación sentimental con su exesposo y padre de sus dos hijas, el polémico galán de melodramas, Gabriel Soto, pese a mantener una cercanía muy notoria, ¿acaso es por ser infiel?

Durante los ensayos para su nuevo proyecto, Mi Verdad Oculta, Bazán una vez más ha sido cuestionada por su relación con Soto y por qué no quiere dar detalles de su situación actual, a lo que confesó que es por qué hay límites que deben de mantenerse entre su vida privada y lo que deja ver a sus fans: "Yo desde hace algún tiempo comparto mucho de mi vida personal en redes sociales, pero hay una línea, que al final, sobretodo, a veces pasan cosas en la vida de toda persona, sea pública o no, porque somos seres humanos, entonces sí debe de haber un límite".

Por esta situación, la actriz de Corona de Lágrimas 2, mencionó que el tema de Gabriel y ella, así como su presunta infidelidad con Irina Baeva ya es algo del pasado, y considera que es un tema que debe de ya tener una fecha de caducidad y comenzar a buscar otro tema del que hablar u cuestionarle: "También debería de haber una fecha de caducidad, o sea, hay chismes que ya pasaron de moda, ya, a la gente ya no le interesa".

Con respecto a su presunta reconciliación con el protagonista de Vino El Amor, Bazán mencionó que ella ya hace siete años tomó su postura y fue el estar separada de Gabriel, destacando que fue complicado, pero al decidirlo fue de manera definitiva y para siempre: "No, esa fue una decisión que yo tome hace siete años, cuando le pedí el divorcio y es una decisión tomada, y eso yo no sé, lo he repetido muchas veces, no sé por qué, y me parece muy curioso, porque cuando lo dice el hombre ya lo validan, o sea, por qué, si yo lo llevo diciendo mucho tiempo".

Finalmente, recalcó que ella y Gabriel siempre van a tener una historia juntos por sus pequeñas, que son su absoluta prioridad, pero que más allá de ellas, en realidad es una historia cerrada, amorosamente no hay nada que escribir y como padres jamás terminarán, pero siempre en base a respeto: "Esa ya es una historia cerrada, o sea, tenemos hijas de por medio que siempre serán nuestra prioridad, y haremos todo y más, pero ya, eso ya acabó desde el momento en que decidí divorciarme".

