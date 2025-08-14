Proceso judicial de Christian Nodal en Colombia falla a favor del cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de las declaraciones polémicas que el cantautor Christian Nodal realizó sobre su exrelación con la cantante de trap, Cazzu, ganó demanda millonaria en Colombia. En la cual se le acusaba de haber incumplido un contrato con Alive Production. Ahora se encuentra buscando recuperar el pago por los conciertos, además de tener la intención de alejar a su actual esposa, Ángela Aguilar, del escándalo por su declaración.

Según el abogado del intérprete frente a las cámaras de Ventaneando, Miguel Ángel Morales, un juez de Bogotá desdijo el caso por la presunta falta de pruebas, lo que indicó que el cantautor no se encuentra obligado a pagar la cantidad de 2 millones y medio de dólares que la firma Alive Production reclamaba de acuerdo a la acción judicial por incumplimiento con la firma encabezada por el empresario Alan Acosta que presentaron en contra de Nodal en 2022.

Declaró: "Un juez de la República de Colombia ha establecido que Christian Nodal ganó el proceso judicial. Ello a partir del análisis de la demanda y los soportes probatorios que aportaron en este caso los demandantes, la compañía Alive, para establecer el supuesto incumplimiento del contrato… de lo que da lugar a que Christian Nodal no deba ninguna cifra económica en Colombia". Sin embargo, el conflicto no ha concluido. Ahora son los representantes del sonorense y su padre, Jaime González.

Los cuales buscan que Alive Production sufrague los conciertos que el cantante sí ofreció en Colombia y otras plazas de Sudamérica, cuyo monto asciende a 2 millones de dólares. "Como equipo de abogados continuamos defendiendo los intereses del artista para limpiar su imagen, su buen nombre, pero además para lograr el reconocimiento y el pago de las obligaciones que por las presentaciones que él sí realizó y no se le han pagado…", señaló.

El litigante sostuvo que la contraparte atraviesa problemas financieros y que habría utilizado la controversia para ganar notoriedad y evitar el desembolso. Agregó: "La compañía demandante Alive, lo que quería era buscar fama, buscar prestigio, o darse a reconocer, o al parecer… poder atenuar el proceso de insolvencia que se le venía encima". Realmente para Christian esta es una victoria porque ayuda a limpiar la imagen y el buen nombre que el artista tiene”. Finalmente, confirmó que Nodal visitará Bogotá el próximo año para ofrecer un show muy especial.

Muy contento de poder compartir con su público no solamente colombiano, sino latino", destacó al respecto.

Fuente: Agencia México