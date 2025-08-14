¿Se besaron toda la noche? Drake Bell habla del supuesto amorío con Mariana Botas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda, una de las historias más polémicas de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México es la que contó la actriz mexicana, Mariana Botas, sobre su breve amorío con Drake Bell. Durante una plática con Elaine Haro y Priscila Valverde, la artista mencionó que en el 2022 tuvo la oportunidad de conocer al cantante californiano, a quien durante muchos años consideró como su 'crush'. Como era de esperarse, la declaración generó opiniones divididas en redes sociales y rápidamente se viralizó.

La intérprete de Una Familia de Diez comentó que, en una ocasión, Daniela Luján y Jessica Segura le preguntaron a qué famoso consideraba como su amor platónico y ella mencionó a la exestrella de Nickelodeon, por lo que ambas le insistieron que lo invitara a una emisión del podcast Envinadas, espacio que comparten desde hace tiempo. Su fandom colaboró para que Bell tuviera conocimiento de la situación y posteriormente la actriz de Televisa recibió una invitación para conocerlo, pero no quedó ahí.

Tienen la exclusiva, el año pasado tuvimos una fiesta de un amigo y estuvo Drake, se puso feliz cuando me vio, me abrazó... La verdad es que esa noche me lo besuqué toda la noche en el antro, él me traía de la mano para todos lados, me ofrecía los tragos, yo no lo creía", expresó Botas con suma emoción.

No recuerda haber besado a Mariana Botas

En un reciente encuentro con medios de comunicación, el intérprete de Found a Way fue cuestionado sobre su romance con la actriz mexicana y, aunque en un momento comenzó a responder de forma sarcástica, el estadounidense fue tajantemente ante los constantes cuestionamientos de los integrantes de la prensa. Contrario a lo que dijo Mariana Botas, Drake indicó que esa noche no había consumido ni una gota de alcohol.

No me acuerdo... no recuerdo nada", contestó el cantante provocando las risas de los ahí presentes.

Por su parte, incluso, Mariana contó que, una vez que culminó la noche fiesta, Drake Bell le dedicó unas canciones cuando iban a bordo de su camioneta. Esta historia parece que tiene más capítulos por contar, por lo que faltará escuchar la réplica de la artista cuando salga de 'La Casa más Famosa de México'.

Fuente: Tribuna del Yaqui