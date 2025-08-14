¿Se casaron en el Super Bowl? Taylor Swift aparece con Travis Kelce y dan emotiva noticia

Comparta este artículo

Kansas, Estados Unidos.- La reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, acaba de volver a sorprender a sus millones de fans, al haber aparecido en el podcast de su famoso novio, el jugador de la NFL originario de Kansas, Travis Kelce, y tomados de la mano, hablando de su historia de amor, dieron una emotiva noticia que derritió el corazón de sus millones de fans, ¿acaso se casaron en el Super Bowl 2025?

En el reciente capítulo de New Heights, podcast de Travis junto a su hermano mayor, Jason Kelce, Swift fue la invitada sorpresa, por lo que dieron detalles de su relación sentimental, en la que Travis confesó que cayó enamorado de la cantante en julio de 2023, cuando asistió a uno de sus conciertos de The Eras Tour en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por lo que Taylo bromeó con que el podcast fue su cupido: "Este podcast ha hecho mucho por mí. Este podcast me consiguió novio desde que Travis decidió usarlo como su app de citas personal hace dos años".

El motivo fue que en uno de sus episodios, el jugador de los Chiefs de Kansaas City, reveló que en dicho concierto le daría un brazalete de la amistad con su número de teléfono, pero no logró verla ni acercarse, por lo que en dicho episodio, señaló lo decepcionado de esto y lo mucho que le gustaría conocerla en persona, lo que llegó a oídos de la intérprete de Lover, quien señaló que vio esto como un "movimiento romántico salvaje", destacando que al inicio le molestó al pensar que "estaba haciendo de no conocerla el problema de todos".

Pero, después, Swift señaló que después vio esto como algo de película de John Hughes de los 80's, en el que él está parado afuera de su ventana con el letrero de sal conmigo y un equipo de música, justo como exhibe en su tema, You Belong With Me, por lo que agregó que: "Pensé: 'si este tipo no está loco, este es el tipo de cosas sobre las que he estado escribiendo canciones desde que era adolescente y quería que me pasaran", a lo que Kelce señaló que él entre el público, escuchando sus canciones pensó: "Esto es lo que ella quiere que haga".

En el episodio, el compañero de Patrick Mahomes recalcó que The Eras Tour fue un punto de inflexión para él, pues asegura que al verla sobre el escenario quedó "cautivado" y "absorto en la curiosidad" por conocerla: "Si no hubiera ido a ese concierto y no hubiera quedado tan impresionado, nunca habría hablado en el podcast sobre lo mucho que me dolió no conocerte". La revelación conmovió a la intérprete de Me, quien señaló que era maravilloso, y él cerró afirmando que el hablar con ella por primera vez lo hizo sentir que la conocía desde siempre, lo que "le voló la cabeza".

