Top 3 Espectáculos: Cazzu rompe el silencio sobre paternidad de Nodal: ¿No visita a su hija?

Ciudad de México.- ¿Quieres estar informado de lo mejor del mundo de los espectáculos? Estás en el lugar correcto. En el Top 3 Espectáculos de TRIBUNA encontrarás toda la información del mundo de la farándula. En esta ocasión te vamos a contar sobre las recientes declaraciones que ha hecho la cantante argentina Cazzu con respecto a cuál es el papel de Christian Nodal con su hija, Inti. Además, el que también sigue dando de qué hablar es Adrián Di Monte con el supuesto fraude del que habría sido víctima al ser expulsado de 'La Casa de Los Famosos'; no dejes de leer para conocer todos los detalles.

Johnny Depp regresa a 'Piratas del Caribe'

El productor de la franquicia 'Piratas del Caribe' confirmó que ha mantenido conversaciones con Johnny Depp sobre la posibilidad de que retome su papel para la sexta entrega de la saga.

Fraude en 'La Casa de los Famosos México'

En redes sociales aseguraron que la salida de Adrián di Monte fue un error y que era Priscila Valverde quien debía abandonar el reality show, por lo que se especula una intervención en la decisión por parte del programa.

Christian Nodal no visita a su hija

Recientemente, la rapera Cazzu reveló mediante sus declaraciones con la prensa que Christian Nodal no convive con su hija tan seguido como se podría esperar. "Creo que esas son preguntas que son sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay". La rapera argentina no quiso responder sobre si el cantante sonorense ha viajado a Argentina para pasar tiempo con su hija.

Fuente: Tribuna del Yaqui