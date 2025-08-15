Alejandra Guzmán es hospitalizada y sometida a cirugía de emergencia, según 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la salud de Alejandra Guzmán está causando gran preocupación entre sus millones de seguidores, debido a que en Ventaneando acaban de asegurar que fue hospitalizada de emergencia, y con la misma urgencia, tuvo que ser sometida a cirugía. Hasta el momento se desconoce el actual estado de salud de la famosa rockera, pero se espera que pronto la familia de la difunta Silvia Pinal salga a dar declaraciones.

Fue la querida conductora mexicana, Jimena Pérez, quién informó de esta preocupante situación con la cantante de rock durante la transmisión en vivo del programa vespertino de TV Azteca, de este viernes 15 de agosto, a solo un par de semanas de que 'La Guzmán' cancelara su gira por otra operación: "Nos enteramos que fue sometida a una operación de hernia. Estaba hospitalizada y bueno", reveló la comunicadora conocida como 'La Choco'.

Jiménez destacó que la intérprete de Hacer el amor con otro se encuentra enfocada en atender sus padecimientos: "Está aprovechando todo este año para arreglar todos los temas de salud y el 2026 ya empezarlo sana y con todo". Acto seguido, Jimena recalcó que se trataba de un trascendido, por lo que esperan que más adelante sea la propia rockera quien confirme esta noticia: "Bueno, es lo que nos dijeron, ¿eh? Que estaba por una hernia hospitalizada. Ojalá que no, ojalá esté bien".

La complicación habría llegado poco después de que Guzmán decidiera cancelar su actividad en los escenarios para priorizar su bienestar. Este acto quirúrgico se suma a otros procedimientos médicos que la cantante ha enfrentado en los últimos meses. Durante su última aparición pública hace una semana, la madre de Frida Sofía contó el motivo de su anterior presencia en el nosocomio: "Me quitaron líquido sinovial y muchas cositas. Y soy hipertensa", expresó con naturalidad.

Cabe recordar que la denominada 'Reina de Corazones' ha lidiado con problemas de salud derivados de una cirugía estética fallida en 2009, la cual le provocó infecciones y múltiples procedimientos para retirar material de su cuerpo. A ello se suman lesiones sufridas en pleno show, incluyendo una caída en 2018 que le causó una fractura en la cadera.

A pesar de estas dificultades, la madre de Frida Sofía ha demostrado una gran fortaleza para seguir con su carrera, realizando espectáculos siempre que su condición física se lo permite. En esta ocasión, su objetivo es recuperarse por completo para retomar sus compromisos en el siguiente año.

Fuente: Tribuna del Yaqui