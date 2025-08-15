Ángel del Villar deberá pagar millones y pasar 4 años en prisión por colaborar con el narco

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El empresario musical mexicano, Ángel del Villar, a un par de meses de haber sido declarado culpable en una corte federal de Los Ángeles, California, por presuntamente realizar negocios con una persona vinculada al CJNG, finalmente ha sido sentenciado a cuatro años de prisión, y a tener que pagar millones de dólares como multa y como castigo por esta situación.

En marzo de este 2025 se comenzó el juicio en contra del Villar, bajo las acusaciones de haber realizado una serie de conciertos en México en el año del 2018, en conjunto con la firma Gallística Diamante, del mexicano Jesús Pérez Alvear, quien previamente había sido designado por el Departamento del Tesoro como un blanqueador de recursos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por desgracia para Ángel, fue encontrado culpable gracias a declaraciones de Gerardo Ortiz, del que fue manager, además que en Washington se afirma que sabía perfectamente que cometía un delito.

Ahora, después de cinco meses que Ángel, que era el CEO de la disquera Del Entertainment, fuera declarado culpable por estas acusaciones, oficialmente se le ha dado una sentencia, la cual consta de que deberá de pasar cuatro años en la cárcel por haberse involucrado laboralmente con un hombre que fue señalado como blanqueador de fondos al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación, antes perteneciente a un narcotraficante ya encarcelado, Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Además de su tiempo en prisión, también se dijo que el exrepresentante del cantante de narcocorridos, deberá de pagar de su bolsillo, dos millones de dólares como parte de la sentencia, mientras que por parte del dinero que posee su empresa, Del Entertainment, deberá de pagar 1.8 millones de dólares como una multa, ya que fue utilizada como un medio para realizar los negocios con Pérez Alvear y gestionar los conciertos.

Cabe mencionar que hasta el momento, los abogados del promotor musical, anunciaron que presentarán una apelación, con la intención de revertir la sentencia y limpiar el nombre del empresario. Sin embargo, Ángel acaba de asegurar que está contento con el resultado y que ahora se encuentra en paz y con casi una tonelada menos de estrés, por lo que confía en el proceso que seguirá después de esto.

Fuente: Tribuna del Yaqui