“Benito la rompe": Taylor Swift reacciona a Bad Bunny en 'Happy Gilmore 2'

Comparta este artículo

Kansas, Estados Unidos.- La estrella de la música pop mundialmente conocida, Taylor Swift, reaccionó a la actuación de Bad Bunny en la nueva secuela 'Happy Gilmore 2' de Adam Sandler. La intérprete no escatimó en halagos después de ver la película lanzada el pasado 25 de julio. Junto a Travis y Jason Kelce, conductores del podcast New Height, menciono estar fascinada con la interpretación del puertorriqueño como Óscar, el nuevo caddie del legendario golfista Happy Gilmore.

Según las palabras de la cantante de 'Blank Space': "Benito la rompe. Es muy gracioso, su ritmo cómico es excelente… Lo vi como cinco veces. Me lo creí todo”. Se mostró entusiasmada con su compañero de la música, incluso recordando un momento de la película. "Hay un momento en el que su hermano recibe un pelotazo. Todos miran a Bad Bunny y él hace una cara… ¡Una expresión! Luego hacen un paneo, un zoom… Yo pensé: ¿Quién pensó en eso? ¿Cómo sabían que él podía hacerlo así?”

Es tan gracioso. Es tan bueno. Sentí mucho por su personaje”, Swift continuó resaltando su talento interpretativo.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, interpreta a Óscar, un exmesero que se convierte en caddie y acompaña a Happy Gilmore (Adam Sandler) en su retorno al golf profesional. La trama, que retoma la franquicia casi 30 años después del filme original, presenta a Gilmore intentando costear la escuela de ballet de su hija Vienna, interpretada por Sunny Sandler.

La conexión entre Sandler y Bad Bunny se hizo evidente incluso antes de iniciar el rodaje. El propio Benito confesó que se emocionó hasta las lágrimas al conocer a Sandler en un partido de los Lakers: “¡Él sabe quién soy!”, recordó. Adam Sandler, por su lado, destacó la energía singular del puertorriqueño, describiéndolo como divertido, espontáneo y muy profesional, además de resaltar su innata habilidad para la comedia.

Una de las secuencias más comentadas en redes sociales muestra a Óscar cubriendo de miel al personaje de Travis Kelce en una escena onírica, lo que generó una oleada de reacciones virales. Si bien 'Happy Gilmore 2' marca su debut oficial en el género de comedia, Bad Bunny ya había explorado la actuación en Narcos: México (2021), Bullet Train (2022) junto a Brad Pitt y Cassandro (2023) con Gael García Bernal.

Su versatilidad ha sido reconocida por críticos y colegas, y su papel en esta secuela es visto como un punto decisivo hacia una carrera cinematográfica más sólida. El propio Benito ha compartido su entusiasmo por el proyecto: “No hay manera de decir que no. Fue una gran oportunidad. Estoy muy agradecido por ello”.

Aunque no han colaborado musicalmente, ambos artistas han coincidido en eventos como los Grammy 2023, donde Swift fue captada bailando 'Después de la playa' durante la actuación de Bad Bunny. También fueron vistos saliendo del Electric Lady Studio en Nueva York, lo que despertó rumores sobre un posible trabajo conjunto. En cuanto a sus logros musicales, ambos lideran las listas globales.

Bad Bunny superó el récord de Taylor Swift en el Billboard Global Excl. U.S., alcanzando 23 canciones en el top 10, por encima de las 20 de Swift. En Spotify, ambos han rebasado los mil millones de reproducciones en 2025, consolidándose como los solistas más escuchados a nivel mundial.

Con 'Happy Gilmore 2' rompiendo marcas de audiencia en Netflix —46.7 millones de visualizaciones en sus primeros tres días— y con elogios de figuras como Taylor Swift, Adam Sandler y Travis Kelce, el porvenir de Bad Bunny en la comedia parece más que prometedor. Su carisma, frescura y timing humorístico lo han convertido en una revelación inesperada en Hollywood.

Fuente: Agencia México