Cazzu reaparece en redes y se dirige a Christian Nodal: "No sabes nada del amor"

Buenos Aires, Argentina.- Un día después de que se publicara la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, finalmente se manifestó a través de sus redes sociales Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida en el ambiente artístico simplemente como Cazzu. Su publicación en las historias de Instagram generó un gran revuelo, al grado de que muchos creen que es una indirecta para el padre de su hija, Inti.

Una de las primeras figuras del espectáculo que opinó sobre este asunto fue la grafóloga Maryfer Centeno, quien en su perfil de TikTok subió un breve video en el que dio a entender que, efectivamente, era una manera elegante de responderle a Nodal: "Sin decir nombres, sin ofender, yo creo que esto es muy claro porque me parece que Cazzu lo hace bien y que conteste es el mejor reflejo de una mujer a la que seguramente el día de hoy le han de haber llegado ataques de todo tipo", recalcó Centeno.

¿Qué dijo Cazzu?

La apodada Jefa del Trap tiene una canción titulada Engreído, un dueto con la destacada cantante venezolana-estadounidense Elena Rose, incluido en su álbum Latinaje, lanzado el 24 de julio de 2025. El material tuvo tanto éxito que debutó en las listas de Billboard, ocupando los puestos No. 4 y No. 48 en Top Latin Pop Albums y Top Latin Albums, respectivamente (en el periodo del 10 de mayo).

Historia de Cazzu

En cuanto a la letra, llamó en especial la atención porque habla de un hombre incapaz de amar que, además, se atrevió a intentar desprestigiar a su examada. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la argentina no ha emitido ninguna opinión explícita sobre Christian, aunque, en caso de que surja, como ya es frecuente, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

Fragmento del tema 'Engreído':

"El amor y la calle se parecen

Porque hay códigos en los dos

Yo ya sé, no sabes nada de la calle

Y mucho menos del amor".

Por lo pronto, al intérprete de Botella Tras Botella le sigue lloviendo sobre mojado, y no solo a él, sino también a su esposa, Ángela Aguilar. En redes sociales, muchos están más inconformes que nunca tras la charla del originario de Caborca, Sonora, con la reconocida periodista mexicana, y algunos incluso aseguran que el susodicho está muy irritado con Adela por haber difundido la entrevista.

