¿Christian Nodal demandará a Adela Micha? Gustavo Adolfo Infante revela lo qué le respondió

Ciudad de México.- El reconocido periodista mexicano, Gustavo Adolfo Infante, acaba de afirmar que se puso en contacto directo con el equipo de trabajo de Christian Nodal, y pudo preguntarles si era verdad que piensa demandar a Adela Micha, después de todo el revuelo que ha causado el que sacara a la luz su polémica entrevista, en la que aborda sus más recientes escándalos, señalando que su respuesta fue contundente, ¿acaso se aproxima pleito legal?

Después de tantos dimes y diretes, la entrevista que Nodal brindó con la reconocida periodista y presentadora mexicana para el programa, La Saga, finalmente fue difundida el pasado miércoles 13 de agosto, y como era de esperarse, causó un gran revuelo y una vez más el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos está siendo criticado y funado en redes sociales, ya que el público sigue sin creer su historia de hombre inocente que no le fue infiel a Cazzu con Ángela Aguilar.

Pero, además de causar polémica entre internautas, también ha llamado la atención el hecho de que se ha dicho que estaría furioso con la expresentadora de Televisa por haber sacado a la luz la entrevista que dura poco más de dos horas, ya que supuestamente, el originario de Sonora, desde julio de este 2025 estaría buscando que no la sacara a la luz, para evitar esta funa, y al ver que no pudo evitarlo, dejó de seguir a Micha en todas las redes sociales, como Instagram.

Ahora, en vivo de Sale el Sol, Gustavo afirmó que se puso en contacto directo con el equipo de trabajo del yerno de Pepe Aguilar y que estos negaron rotundamente haberle ofrecido dinero a Adela para que no compartiera la entrevista y que tampoco han querido que la baje de redes sociales: "Me dijeron, Gustavo, nunca se siguieron, Adela no seguía a Nodal, y Christian nunca siguió a Adela, y le digo 'Ah, ¿y ustedes pidieron que no pasara la entrevista', y me dicen 'no, eso no pasó'".

Pero, pese a que Gustavo Adolfo cree en el equipo de Nodal, Ana María Alvarado afirma que le mintieron y que sí se está preparando una demanda en contra de Micha, pero que ella ya está lista para defenderse: "Adela se está blindando por lo pronto, para tener los chats dónde se puso de acuerdo, cómo se pusieron de acuerdo". Ante esto, Joanna Vega-Biestro, declaró que no cree que deberían de actuar legalmente si tienen todas las de perder: "No tendría sentido la demanda, por qué es él quién da la entrevista, las declaraciones".

