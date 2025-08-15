En vivo de 'Sale el Sol', Gustavo Adolfo Infante revela despido de última hora: "Se acabó"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador y periodista de lo espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, recientemente se sinceró con fans y en vivo de Sale el Sol, dejó a más de uno con la boca abierta al revelar despido de última hora, señalando que sus jefes solamente llegaron de la nada y le dijeron que se acababa su tiempo en la emisión, pero que todo esto fue de la noche a la mañana y los agarró desprevenidos.

Actualmente, Infante es reconocido como una de las instituciones del periodismo más importantes y confiables del mundo del espectáculo, en especial por sus entrevistas exclusivas para el programa El Minuto Qué Cambió Mi Destino. Sin embargo, para llegar al puesto que ahora ocupa, pasaron muchos años y trabajó en diferentes programas adquiriendo experiencia, conexiones y haciéndose de una importante reputación.

Ahora, en el más reciente programa de Sale el Sol, pese a no ser una de sus actividades diarias, decidió participar en la dinámica denominada como 'Mi Primera Vez', que se basa en que los conductores tome un sobre y lea su interior, y lo que aparezca deberán de contar la anécdota de su primera vez en tal situación, ya sea sufriendo un evento paranormal o en el caso de Gustavo Adolfo, cuando lo despidieron por primera vez.

El conductor de Imagen TV declaró que hace casi 20 años estaba trabajando en un programa, ya extinto, llamado El Mundo del Espectáculo, de la noche a la mañana les dijeron que les quedaba un día de trabajo, por qué se canceló y al día siguiente sería la emisión de despedida: "Yo era reportero de un programa que se llamaba El Mundo del Espectáculo y un día llegaron y dijeron 'se acaba el programa el viernes', y era un jueves, o sea, al siguiente día se acaba el programa".

Ante esto, señaló que los jefes en vez de decirles si era por que había bajo rating, se acabó el presupuesto o solo una decisión administrativa, simplemente les respondieron que así eran las cosas, que un día estaban y al otro no, y tenían solo un día para recoger sus cosas: "¿Y por qué?, 'por qué así son las cosas aquí', y nos corrieron de para un jueves a un viernes. Eso fue un día, y de eso hace casi 40 años".

