Érika González confirma su divorcio en vivo de 'De Primera Mano' y exesposo le respondería

Ciudad de México.- Después de que la presentadora mexicana, Érika González, se sincerara con los miles de espectadores de De Primera Mano, ante los rumores de una separación, y entre lágrimas confirmara su divorcio, la polémica regresa a enfocarla, pues se cree que su exesposo, el chef italiano Giuseppe Lo Buono, mediante las redes sociales de uno de sus restaurantes, le ha dado una contundente respuesta.

Desde el pasado domingo 10 de agosto, la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de La Tía Sandra, aseguró que González estaría en proceso de divorcio del chef italiano anteriormente mencionado. Aunque la cuenta no dio los motivos de esta decisión, el presentador mexicano, Michelle Rubalcava, mediante su canal de YouTube, aseguró que fue por cuestiones de distancia y de prioridades diferentes.

Por su parte, en vivo del vespertino de Imagen TV, Érika con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, reveló que han sido meses complicados y que ahora le duele admitirlo y es difícil este tema, pero que al final del día su decisión no fue algo que se tomó a la ligera, sino que en realidad era algo muy necesario, en especial porque fueron días "muy difíciles, con situaciones complicadas, algunas sumamente dolorosas que no tienen nada que ver con ninguna distancia, no tiene nada que ver con territorios, ni con prioridades mal puestas, sino, todo lo contrario".

De la misma manera, la colega de Gustavo Adolfo Infante, reveló que la historia que hay detrás de ese matrimonio, es una no la representa aunque sea suya, por lo que simplemente cerrará el ciclo y comenzará a sanar: "Hoy esa etapa se cerró, la dejo atrás con su intensidad, sus desafíos y con una historia que no me representa, pero que sí es mía". Pese a que no dio motivos, se cree que con esto, señalaría que pudo vivir algún tipo de violencia.

Ahora, a un par de días de esto, en una de las cuentas de Instagram de uno de sus restaurantes del chef, que lleva por nombre Mani di pasta, compartió una foto de una pasta en salsa de tomate, con un mensaje que consideraron era un mensaje muy directo para Érika, debido a que es el primero de esta clase, ya que habla del amor y colores, cuando no hay mensajes así en publicaciones pasadas: "El amor está en rojos", se lee.

