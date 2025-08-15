Galilea Montijo dice que Drake Bell amenazó con demandar a 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz mexicana, Galilea Montijo, durante el programa en vivo de Hoy, declaró que el famoso actor y cantante estadounidense, Drake Bell, está muy molesto y llamó a la producción de La Casa de los Famosos México, para dejarles una contundente amenaza de demanda, a causa de las recientes declaraciones que hizo la actriz y conductora, Mariana Botas, sobre su fugaz amorío.

Durante una de las conversaciones entre Mariana y las chicas del cuarto Día dentro de la tercera temporada del reality show de Televisa, aseguró que en una fiesta de cumpleaños, se topó con la exestrella de Nickelodeon y pasaron una noche maravillosa, pues se besaron toda la noche y hasta se fueron juntos del lugar: "La verdad es que me lo besuqueé toda la noche. Me agarraba de la mano, y en un momento hasta nos fuimos en su camioneta mientras él me cantaba. Fue el mejor día de mi vida".

Ante esto, el protagonista de Drake y Josh, al ser captado por la prensa y cuestionado por esto, se mostró con una sonrisa afirmando que Botas es una gran amiga que quiere mucho, pero que él no recuerda que haya pasado en realidad, solo que estaban en un bar: "Es una amiga mía... un romántico beso en una noche en el antro, fue muy romántico, la luz fue como así, la miré y muy lento, así como una película... No me acuerdo, estaba en un antro, no recuerdo nada".

Pero, tal parece que la sonrisa del intérprete de Fuego fue completamente falsa, ya que Montijo en el matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, declaró que tras la entrevista llamó furioso a la producción del mencionado reality y amenazó con verlos en la corte si no se retiraba esa información de redes sociales: "Resulta que el niño Bell, Drake Bell, habló muy enojado amenazando que si no bajaban esa información 'los veo en la corte'", externó Montijo.

Aunque al inicio le quiso dar el humor para no hacer tan tenso el momento, la presentadora de Netas Divinas recalcó que le pidió a Rosa María Noguerón que elimine los clips que ellos subieron en redes sociales o los demandará: "Que si no bajaban todos los clips de Mariana Botas de lo que había dicho en La Casa de los Famosos México que iba a someterse a una demanda. Muy enojado, pero ya frente a las cámaras 'no me acuerdo'". Finalmente, se dijo sorprendida ya que siempre ha sido muy lindo: "Que raro, es muy lindo él, no sé por qué estaba enojado".

Fuente: Tribuna del Yaqui