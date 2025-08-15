¡Increíble! Anna Faris y Regina Hall vuelven a ‘Scary Movie’ en la nueva entrega

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Scary Movie es una película estadounidense que se estrenó en el año 2000 y, debido a su enorme éxito, se convirtió en una saga de cinco filmes. Sin embargo, en la última entrega, los fanáticos quedaron algo desilusionados al notar que dos de sus figuras más importantes no participarían: Regina Hall (Cindy Campbell) y Anna Faris (Brenda), quienes conformaban un dúo que los espectadores adoraban.

Por su parte, las actrices, ahora de 48 y 54 años respectivamente, sorprendieron gratamente a sus seguidores, ya que mediante Deadline expresaron su entusiasmo por volver a interpretar a las emblemáticas y divertidas Brenda y Cindy. Otra noticia positiva es que los hermanos Wayans también regresarán; ellos son los creadores originales del concepto y participaron por última vez en Scary Movie 2.

Al parecer, Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans están trabajando en conjunto para elaborar un guion tan memorable como los que convirtieron a las primeras cintas en películas de culto. Aunque aún faltan definir muchos detalles, se ha confirmado que Rick Alvarez apoyará en la parte creativa, la producción estará a cargo de Miramax y se prevé que el estreno sea el 12 de junio de 2026 bajo la distribución de Paramount.

Marlon Wayans confirmó la noticia

En cuanto a la dirección, estará a cargo de colaboradores cercanos a los Wayans: Michael Tiddes, conocido por A Haunted House, Naked y Sextuplets, junto con Keenen Ivory Wayans. Hasta el momento, se desconoce por completo de qué tratará la historia, pero hay grandes expectativas debido al regreso de la mayoría del elenco original. En caso de que haya más datos te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

"Los cuatro fabulosos están de vuelta. Muy emocionado de trabajar y reunirme con estas dos mujeres brillantes. Estamos muy orgullosos de todo lo que han hecho desde el comienzo de la franquicia de películas de terror. Salimos de la banda juntos de nuevo. SM6 6/12/26 en cines", publicó Marlon Wayans en su perfil de Instagram, donde la publicación ya cuenta con más de 105 mil 134 me gusta.

Fuente: Tribuna