María José respalda el mensaje de Cazzu sobre cumplir con la pensión alimenticia

Ciudad de México.- La cantante María José manifestó su apoyo a las recientes declaraciones de Cazzu quien cuestionó los montos de las pensiones alimenticias que muchas madres reciben para la crianza de sus hijos. La artista argentina también afirmó que, por ahora, no planea iniciar acciones legales contra Christian Nodal, padre de su hija Inti, debido a su desconfianza en un sistema judicial que, según señaló, sigue operando bajo estructuras patriarcales en diversos países.

"Yo, de hecho, formo parte de un colectivo de mujeres que se llama 50 + 1 y somos un grupo de mujeres de todas las áreas de México, desde política, justicia, ingenieras, licenciadas… De todo, y luchamos por la equidad justamente de género y por la paridad en las leyes, ¿no?", explicó María José, subrayando que el objetivo es incidir en los marcos legales para garantizar mayor igualdad.

La exintegrante de 'Kabah' resaltó que este trabajo se realiza de manera constante y en colaboración con mujeres de diversos ámbitos. "Poco a poco se trabaja con las mujeres de todos los ámbitos para poder llegar a ser más iguales", afirmó, enfatizando la importancia de unir voces desde diferentes sectores para lograr cambios reales.

En otro momento de la entrevista, la intérprete fue consultada sobre el reciente caso que involucró a Maluma, quien reprendió a una joven madre por asistir a uno de sus conciertos con su bebé de un año sin protección auditiva. Su respuesta fue contundente: "Yo no te puedo dar esta opinión porque en mis conciertos masivos, ahora sí que cada mamá es responsable, y cada familia es responsable de sus hijos. Si tú lo ves bien, mamá, es tu problema", declaró, dejando claro que la decisión sobre la asistencia de menores a este tipo de eventos recae directamente en los padres.

De esta manera, durante su charla con 'Ventaneando', María José reafirmó su compromiso con las causas de género, el respeto por la autonomía de las familias y la defensa de un sistema más justo para garantizar la equidad en temas de crianza y responsabilidad paterna.

