"Me dejó ir": Protagonista de Televisa confirma su separación; su esposo no quiere que sea actriz

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de Televisa, quien este 2025 volverá a las telenovelas, dejó sin palabras a sus seguidores debido a que en una reciente entrevista confesó su separación y contó todos los detalles. Sincerándose frente a las cámaras, la actriz detalló que su esposo prefirió dejarla ir debido a que no estaba contento de saber que este año volvería a la televisión luego de un largo retiro.

Se trata de Yadhira Carrillo, quien compartió detalles de su ruptura sentimental con Juan Collado, quien se especula ya se encuentra en una relación amorosa con una mujer más joven. Como se sabe, desde hace meses se confirmó que la intérprete mexicana volvería al Canal de Las Estrellas y ahora ya se sabe que será protagonista de Los hilos del destino, nuevo melodrama de José Alberto 'El Güero' Castro

A partir de esta noticia, se comenzó a especular que la actriz estaba separada de Juan y ahora rompió el silencio al respecto. Sin aclarar o desmentir estos rumores, Yadhira habló en entrevista con el programa El Gordo y La Flaca sobre su vínculo amoroso y señaló: "Fueron 17 años muy, muy, muy buenos, hasta ahora, precioso, donde no podría decirte que faltó algo. O sea, que ha sido una vida bendecida, en todos los aspectos".

Con respecto a la decisión de su retorno laboral y cómo lo afrontó con Collado, Carrillo admitió que a él no le agradó la noticia: "No es parte de lo que a él le gusta, muy respetuoso, siempre caballeroso y, por supuesto, un gran señor, y me dijo: 'No puedo detenerte, adelante'. Eso es respetuoso, ¡claro!, y me dice: 'Aquí estoy, lo que quieras y lo que necesites, yo estoy, aquí te voy a proteger toda mi vida, pero es difícil para mí estarte acompañando en estos rollos de la televisión, no es lo mío'. Y mira, me dejó ir, me dejó hacer".

Yadhira Carrillo confirmó su separación de Juan Collado

Por otra parte, Carrillo recordó cómo fue su contacto con la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para la propuesta de volver a la pantalla chica, incluso destacó que cada año le habían hecho la oferta para distintos melodramas. "Yo estaba saliendo justo de una cirugía, estaba despertando de la anestesia Ya en mi cuarto, y entra un mensaje de Gina Ramos y me dice: 'Mi vida'. Y yo ya sé para qué es. Imagínate", narró.

La intérprete contó que, tras escuchar los detalles del proyecto, sintió entusiasmo por retomar su profesión luego de casi dos décadas retirada, pues su último melodrama había sido Palabra de Mujer: "Si tengo muchas ganas de hacerlo, porque me platicó el proyecto cómo era y en qué condición me traían a Televisa otra vez y dije: 'Eso es lo mío y me gusta y tengo ganas'", compartió.

Fue entonces cuando decidió consultarlo con su aún marido: "Y entonces ya le dije a Juan, 'Juan, me están ofreciendo esto y esto y esto y esto y esto'. Y me dijo: 'Yadi, yo no te puedo detener, es tu vida, adelante, si tú quieres hacerlo, vas'", relató Carrillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui