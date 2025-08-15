Nana Calistar: Horóscopos para HOY sábado 16 de AGOSTO de 2025; amor, dinero y trabajo, esto te espera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Inicia tu sábado conociendo lo que el zodiaco y el universo le deparan a tu signo. La poderosa vidente Nana Calistar tiene una predicción especial para este 16 de agosto. TRIBUNA recopila lo más importante para ti en el amor, suerte y dinero. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Este 16 de agosto la vida te pondrá una oportunidad en bandeja de plata; tú sabes lo que tienes que hacer para aprovecharla. Además, viene una oportunidad para crecer en los negocios; hay que ponerse a trabajar por ello.

Tauro

El amor se hará presente estos días en todas sus formas, desde un abrazo de tu familia, desde un consejo de una amistad, hasta un besito de alguien que tee te anda tirando el rollo. Pero no te dejes ir a lo menso; las cosas buenas se cocinan con el tiempo.

Géminis

Pon mucha atención al manejar; los accidentes viales están a la orden del día. Más vale prevenir que lamentar. Se viene una lección de vida de las importantes.

Cáncer

La gente habla y hablaráá aunque nadie le pida su opinión; no le des importancia a esas críticas ajenas. Has batallado mucho para conseguir todo lo bonito que tienes y solo tú sabes lo que te costó.

Leo

Si la relación en la que estás te vale más lágrimas que sonrisas, es momento de que reflexiones dónde estás y a dónde quieres ir. Ya sabes lo que tienes que hacer.

Virgo

Se vienen cambios fuertes en el trabajo; hay que manejarlos con la cabeza fría para que no te perjudiquen. Deja un rato las cuestiones amorosas; ahorita la vida está pidiendo que te enfoques en ti.

Libra

No te distraigas en tonterías; es momento de ponerse a trabajar por esas metas que quieres lograr. Hay que tener la mente bien focalizada y darle para adelante.

Escorpión

Hoy te darás cuenta de que no todos los que dicen que son tus amigoslo son. Los chismes van a estar a la orden del día y muchos buscarán ponerte mal. Sé más inteligente que eso.

Sagitario

La paciencia es tu mejor aliada, sobre todo en los temas económicos. Has tenido unas semanas complicadas haciendo que el gasto alcance, pero ya se viene una buena temporada.

Capricornio

Todo es temporal, Capricornio; aunque hoy no lo parezca, ese trago amargo que estás viviendo pasará y podrás darle vuelta a la página.

Acuario

Es tu momento; la vida poco a poco te da esa estabilidad. A veces no lo ves, pero ya deja de buscarle tres pies al gato. Agradece lo que tienes y no te quejes por lo que no ha llegado.

Piscis

Si andas sufriendo por desamor, no llores; eso ya no tiene remedio. Tienes que mirar al frente. Lo que se va de tu vida es por una razón. Así que deja de andar por la calle de la amargura.

Fuente: Tribuna del Yaqui