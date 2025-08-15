Pepe Aguilar felicita a su hijo Leonardo, tras polémica familiar por Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la nueva controversia que rodea a la familia, parte de la dinastía Aguilar, por las declaraciones hechas por el esposo de Ángela Aguilar, Christian Nodal, donde expuso cómo fue el comienzo de su romance con la cantante de regional mexicano tras su separación con la cantante de trap Cazzu. El jefe de la familia, Pepe Aguilar, dedicó un emotivo mensaje felicitando a su hijo, Leonardo.

En la publicación realizada a través de la plataforma Instagram se encuentran algunas imágenes hechas a través de la inteligencia artificial (IA), con el parecido de su hijo, acompañadas de las palabras: “Otro año más viéndote crecer y sigues sorprendiéndome. Del niño que corría en el rancho al hombre que corre por alcanzar sus sueños. Feliz cumpleaños”.

Además, acompañó el post con este texto: “Verte crecer ha sido un gran regalo de la vida. Me siento orgulloso no solo del artista que eres, sino del ser humano en el que te has convertido. Que este año esté lleno de música, éxitos y momentos que te hagan sonreír tanto como a mí me hace verte cumplir tus sueños. #FelizCumpleaños”.

Pepe Aguilar felicitando a su hijo Leonardo Aguilar a través de Instagram

El gesto se produce en un momento en el que sus seres queridos se encuentran en el foco mediático, con opiniones divididas y una intensa cobertura de la prensa y redes sociales sobre la unión de Ángela y Nodal. Pese a la cercanía con Leonardo y Ángela, Pepe Aguilar mantiene una relación distante con su primogénito, Emiliano Aguilar, fruto de su primer matrimonio.

Y con quien protagonizó un instante polémico luego de que el joven felicitara al hombre que fuera pareja de su mamá en el pasado Día del Padre, y no a él. La acción, que comienza a hacerse viral, refleja el orgullo del intérprete de “Miedo” por la trayectoria artística y personal de Leonardo, quien sigue consolidando su carrera dentro del regional mexicano.

Fuente: Agencia México