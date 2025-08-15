Pepe Aguilar reacciona a entrevista de Christian Nodal y lo defiende: "Pinc... haters"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras la reciente entrevista que el polémico cantante sonorense, Christian Nodal, concedió a la periodista mexicana, Adela Micha, la atención mediática se volcó sobre la familia Aguilar. Por este motivo, el patriarca actual de la dinastía, Pepe Aguilar, fue quien, durante una transmisión en vivo desde Los Ángeles, donde ofrecerá un concierto este fin de semana, reaccionó a los mensajes de odio que recibía en tiempo real.

El intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, se mostró un tanto molesto por la situación, asegurando que a los haters lo único que les importaba era hacer un chisme de todo lo que se dice y no el qué se está diciendo: "Ah, cómo les gusta el cuento, pinc... haters. La neta, pero miren, que Dios los bendiga güey. Sean felices cabr.... Como si realmente me importara, realmente me pudiera importar alguien anónimo. Por favor, haters. Y para eso hago esto, no para los haters, gachos, chafas, culebras. Ódienme más cab...".

De la misma manera, el intérprete aseguró que no ha visto la polémica charla del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos: "¿Ya viste la entrevista de Adela? No. No. ¿Tú sí?", preguntó a sus seguidores. Además, lanzó críticas a quienes difunden chismes: "Chamaquillos argüenderos, hijos de la fregada. Me caen gordos los bullies, siempre me ha caído gordos los bullies. Yo cuando estaba chavito me buleaban en la escuela y es lo más chafa que hay en la vida. Méndigos, bullies, chafas, pero por lo menos esos daban la cara".

El creador de Por Mujeres Cómo Tú, lamentó que existan personas que se amparen en el anonimato para atacarlo y cuestionó sus motivaciones para simplemente sentarse tras una computadora o un celular para criticar lo que hacen o no hacen en su familia: "Y si tienes tu nivel de dopamina tan chafa que te den un like a tu comentario te hace sentir chido, pues más pena me das todavía, fíjate. Dios te bendiga".

Horas más tarde, se publicó una conversación de Ángela Aguilar para una reconocida plataforma de música, en la que la joven artista se mostró particularmente sensible: "Es más importante lo que está pasando en tu vida artística, y es algo que, ya sabes, me tiene muy emocional”, señaló, destacando la importancia de centrarse en lo laboral por encima de las polémicas. Poco después, Pepe Aguilar compartió en una historia de Instagram en la que aparecía junto a Ángela, Nodal y su mascota dentro de un elevador, confirmando que la familia se encontraba reunida previo a su show en Estados Unidos.

En paralelo, Cazzu, mediante sus historias de la red social antes mencionada, publicó otra en la que citó una de sus canciones titulada Engreído: "El amor y la calle se parecen porque hay códigos en los dos. No sabes nada de la calle y mucho menos del amor". El mensaje fue interpretado por algunos como una posible indirecta dirigida a Christian, en medio de la ola de reacciones generadas por sus recientes declaraciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui