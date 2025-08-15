Periodista falleció en su cumpleaños y la noticia se dio durante su programa en vivo

Comparta este artículo

Valle del Cauca, Colombia.- Una reconocida periodista, Alejandra Gómez, de 43 años, perdió la vida justo el día de su cumpleaños. Aunque los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto, la noticia se dio a conocer recién este jueves durante el programa en el que solía colaborar. Por supuesto, tanto sus compañeros como las personas que la conocían comenzaron a generar revuelo en redes sociales.

En Mañana Express, del Canal RCN, se confirmó la lamentable muerte de una mujer que tuvo una trayectoria periodística de más de 15 años. De hecho, Alejandra participó en medios como Telepacífico, CityTv, Red Más Noticias, Claro y Canal RCN, consolidándose poco a poco como un ícono de la televisión colombiana. Muchas personas han pedido explicaciones, ya que la causa de su fallecimiento sigue siendo un total misterio.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe, por información de su amiga y periodista María Rojas, que la Fiscalía está llevando a cabo las investigaciones correspondientes. Rojas destacó que, según sus palabras, en fechas recientes su colega atravesaba "una difícil situación emocional". No obstante, pidió respeto y solicitó que cesaran las especulaciones para permitir que los seres queridos vivieran su duelo en paz.

Publicación de Andrés Marín Martínez

Uno de los mensajes más conmovedores en Instagram fue el del esposo de Alejandra, quien compartió un par de fotos donde ambos aparecen viajando y muy felices. Además, acompañó las imágenes con un escrito que generó una ola de comentarios de pésame. En su mensaje, recalcó que la vida de Alejandra estuvo llena de amor y también de retos que juntos tuvieron que superar.

"Quisimos ser perfectos, aunque sabíamos que lo perfecto suele convertirse en enemigo de lo bueno. A pesar de todo, disfrutamos la alegría del amor en medio de ires y venires, entre mareas y tormentas, entre lágrimas y risas. Atesoro las palabras que me dejaste y que han sido reservadas para mi corazón y para nuestros seres más queridos. ¡Gracias por tanto y por todo, Negrita!", afirmó Andrés Marín Martínez.

Fuente: Tribuna