¿Pide la saquen de 'LCDLF México'? Actriz de Televisa habla de su pleito con Mariana Botas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y cantante, Regina Orozco, recientemente brindó una entrevista en la que habló de su pleito tan viral con la polémica actriz y presentadora, Mariana Botas, en un reality de baile en el año del 2021, en el que la acusó de faltarle al respeto. La artista sorprendió con su inesperada declaración sobre la colega de Daniela Luján, ¿acaso pidió la saquen de La Casa de los Famosos México ahora que está nominada?

Después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comenzara a implementar la cancelación de los corridos tumbados o narcocorridos, oficialmente se ha comenzado con la convocatoria para participar en la propuesta de México Canta, el cual es un concurso en el que se busca que jóvenes talentos participen con el estilo de música de corridos, pero son las narrativas que no hagan apología a los delitos, como se ha acusado a famosos como Natanael Cano y Grupo Firme.

Como parte del jurado se pudo ver a las vocalistas de Los Horóscopos de Durango, y a la actriz Regina, quiénes fueron entrevistadas sobre el proyecto sobre el escenario, y de su vida personal bajo el escenario, en el que a Orozco, decidieron cuestionarle sobre que piensa de Botas después de su pleito tan viral en un extinto reality de baile en TV Azteca, ¿acaso ella aconseja que la eliminen del proyecto 24/7?

Regina con su habitual sentido del humor, señaló que ya sería más amorosa con la co creadora de Las Envinadas, debido a que no la obligan a hacer polémica, pero, de manera más seria, señaló que las peleas siempre son parte de los programas de TV, pero considera genuinamente que Botas es una buena persona: "Pues aquí más amorosa, aquí no me obligan. Pero bueno, es parte dé, y además en un encanto Marianita, qué le está yendo bien en La Casa de los Famosos México".

Como se sabe, actualmente la actriz de Una Familia de 10, es juzgada por su cercanía con Ninel Conde y se le acusa de estarse convirtiendo en la nueva Gomita, porque ha perdido el camino y se está dejando llevar por el ego, así que muchos internautas ha recordado varias de sus polémicas, como la ocasión en la que se peleó con Orozco en el año del 2021, durante el concurso Todos A Bailar, en el que ella era capitana de un equipo de una familia, que luchaban por el premio en efectivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui