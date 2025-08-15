¿Quién gana hoy en 'Survivor México' el Collar de Inmunidad? Eliminado del 15 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como en cada cierre de semana en Survivor México, los participantes se preparan para tratar de salvarse y permanecer una semana más, pero por desgracia, es inevitable la eliminación. A través de los spoilers, ya se reveló quién será el ganador el Collar de Inmunidad Individual, siendo su última oportunidad para no salir este viernes 15 de agosto del 2025. Además, también se filtró quién sería el eliminado, el cual deberá de entregar su antorcha para que Carlos 'Warrior' Guerrero extinga su fuego.

La competencia en el reality de supervivencia de TV Azteca siempre es intensa y sus participantes están en una exigencia constante, en especial cuando se ponen en juego recompensas como la comida, pero sobre todo en el momento más importante de la semana, que es buscar su salvación, por lo que cada viernes, todos los participantes que están en competencia, que por la gran fusión, las tensiones y las exigencias son aún mayores, ya que solo se está a un par de semanas de la gran final.

En esta ocasión, el canal de YouTube de Proyecto TV declaró que la noche de este viernes 15 de agosto, aún no se tiene en concreto quién podría colgarse el tercer y último Collar de Inmunidad Individual de la semana, para estar a salvo en el Consejo Tribal, y no ser enviado al Duelo de Extinción. Sin embargo, se cree que el que tiene más oportunidades de resultar ganador de este, será Agustín Fernández, aunque en dicho canal, se dice que Kenta y Sargento Rap buscan su eliminación y harían todo para impedir que se lo cuelgue.

Según los informes, en la deliberación para saber a quienes enviarían, dado al caos que generan o que consideran que no merecen obtener el primer lugar, decidieron poner en la línea de fuego a Sergio Torres y Janette Morales, que al parecer en esta ocasión sería ella la destinada a salir, pero que al parecer, eso no salva de todo a Sergio, ya que aseguran que después de ella, él será el próximo en apagar su fuego.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa. Sin embargo, el canal de YouTube antes mencionado, en los últimos meses ha tenido una gran estadística de aciertos, por lo que para muchos es un hecho que Janette será la eliminada.

Fuente: Tribuna del Yaqui