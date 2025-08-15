Raúl de Molina respalda a Ángela Aguilar y Christian Nodal en medio de la controversia

Comparta este artículo

Miami, Florida.- Raúl de Molina, presentador de El gordo y la flaca de Univision, junto con Lili Estefan, se manifestó este pasado jueves 14 de agosto sobre la entrevista que la periodista mexicana Adela Micha realizó al músico y compositor Christian Nodal. En redes sociales, las respuestas del sonorense generaron un enorme debate y, por supuesto, el malestar del público sobre su relación con Ángela Aguilar aumentó en lugar de disminuir, como posiblemente era el propósito.

De hecho, en la charla, Christian y Adela abordaron temas vinculados con la ruptura del joven y su entonces pareja Cazzu. Sin embargo, muchos internautas comenzaron a cuestionar sus declaraciones y afirmaron que no les encontraron sentido. Por su parte, el exintegrante de Primer impacto se animó a interceder por los enamorados y, en su programa, habló acerca de este asunto que los ha mantenido en tanta polémica.

"Él quería salir de eso y mira lo que le pasó. Una persona que yo tanto quiero, que tiene una de las carreras más destacadas en la música grupera y, señores, después de que se casó con Ángela Aguilar, le ha ido de peor en peor, y yo estoy diciendo la verdad. No soy solo yo, lo dice mucha gente. Le ha afectado muchísimo en su carrera siendo el hombre principal de la música grupera", afirmó el conductor, e hizo hincapié que "le manejaron mal las cosas" al exnovio de Belinda.

La entrevista de Adela Micha con Nodal causó más problemas que soluciones

Incluso, el llamado por muchos como uno de los hispanos más influyentes en los Estados Unidos consideró que a Nodal lo debieron aconsejar mejor, porque, según el comunicador, a partir de que el famoso dejó ir a su expublicista, la gente que lo apoyaba se le puso en contra. Además, Raúl recalcó que ahora, con todo esto, salir del conflicto será cada vez más complicado.

Finalmente, agregó que, en definitiva, sí "hizo las cosas mal", pero se mostró inconforme con la supuesta campaña de desprestigio, especialmente la asociada con Ángela: "Lo que le están haciendo a Ángela Aguilar en las redes sociales, especialmente en Instagram, en TikTok y todo eso, es algo que ella no se merece, es una cosa horrible. Ella no se merece esto. Así como te digo que él no debió haberse casado con ella inmediatamente, tampoco Ángela Aguilar se merece lo que le está pasando", aseveró.

Fuente: Tribuna