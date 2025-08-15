Show de Shakira en República Dominicana cancelado, ¿qué pasará con las fechas en México?

Comparta este artículo

Santo Domingo, República Dominicana.- La famosa cantante colombiana Shakira sigue cosechando éxitos, pues su gira Las mujeres ya no lloran World Tour en México va mejor que nunca. Sin embargo, como suele suceder, también hay noticias menos favorables, y ahora les tocó de perder a los fans de República Dominicana, quienes han expresado su descontento en redes sociales.

De acuerdo con información de Infobae, desde un inicio las señales no eran alentadoras, ya que el concierto originalmente estaba programado para el 2 de abril, pero tuvo que ser reprogramado por motivos logísticos, quedando finalmente para el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico de Santo Domingo. La preocupación de los seguidores comenzó cuando se retiró la publicidad del evento.

"El concierto de Shakira programado para el 26 de septiembre ha sido cancelado debido a circunstancias fuera de nuestro control. Los reembolsos se realizarán de forma automática al medio de pago utilizado en los próximos 30-45 días", señala un fragmento del comunicado de prensa. Asimismo, se aclaró que se trabaja para definir una nueva fecha, aunque todavía no hay detalles al respecto.

Comunicado

La publicación recibió múltiples comentarios de fans molestos, muchos de ellos exigiendo reembolsos inmediatos, argumentando que ya es la segunda vez que ocurre un cambio de fecha. Algunos incluso expresaron su frustración directamente hacia la cantante, quien hasta el momento de la elaboración de esta nota no ha emitido declaración alguna, ya que la responsabilidad recae en SD Concerts, la empresa encargada de la promoción de shows en República Dominicana y el Caribe.

'Las mujeres ya no lloran World Tour 2025' en Latinoamérica:

17 de agosto: Estadio UACH, Chihuahua (México)

23 de agosto: Parque Fundidora, Monterrey (México)

26 de agosto: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

2 de septiembre: Estadio Corregidora, Querétaro (México)

6 de septiembre: Estadio Akron, Guadalajara (México)

11 de septiembre: Estadio Cuauhtémoc, Puebla (México)

18 de septiembre: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

24 de septiembre: Estadio Luis “Pirata” Fuente, Veracruz (México)

25 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

26 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

1 de noviembre: Vive Claro, Bogotá (Colombia)

8 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

9 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

11 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

29 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

4 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

8 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

9 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

