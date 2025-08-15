Sufrió daño cerebral: Actor de Televisa hace dura confesión en 'VLA' de sus adicciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y presentador mexicano, Mauricio Castillo, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que confirmó que padece de daño cerebral irreversible por sus tan polémica adicciones al alcohol y de las drogas, de las que apenas logró salir, haciendo una dura confesión sobre las secuelas de consumir de toda sustancia.

A mediados del 2024, en el canal de YouTube de Yordi Rosaldo, se lanzó la entrevista que tuvo con Mauricio, en la cual, el también comediante reveló que se internó de manera voluntaria y autónoma, en una clínica de rehabilitación tras tocar fondo en sus adicciones, pues señaló que tenía días encerrado bebiendo sin parar y consumiendo cocaína, lo que desgraciadamente lo llevó a tener un colapso que le ha afectado cerebralmente.

Ante esto, el expresentador de Otro Rollo, declaró que le hicieron varios estudios, físicos, psicométricos y demás, para conocer si tenía algún daño, el cual arrojó que sí lo tenía, y que por ello en caso de volver a consumir alcohol, podría caer con más fuerza y hasta perder la vida: "Mi daño fue cerebral, cuando se te transforma el lóbulo central, el comportamiento te cambia. Esto es irreversible. Si vuelves a tomar alcohol, no te puedes contener, te va a llevar al mismo punto", dijo en su momento.

"Me encargue a Dios, porque fíjate que no tengo daños físicos. Sí, obviamente, de las primeras cosas que me pasaron, cuando tuve mi momento más serio, con mi adicción, fue hacerme un examen de salud y afortunadamente no hay ningún daño, más que el mental".

"Yo sí soy un renacido en muchos sentidos, pero la verdad es que sí tengo muchos ánimos, de obviamente salir adelante, haciendo las cosas que nos gustan y compartiendo con los demás".

Fuente: Tribuna del Yaqui